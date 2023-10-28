جامعة القاهرة تشارك فى الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس

تشارك جامعة القاهرة في الاحتفال باليوم العالمي للهوسبيس، الذي يأتي هذا العام تحت شعار (ضد التيار)، اليوم السبت 28 أكتوبر 2023، بمقر النادى المصري للتجديف بالدقي.

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وإشراف الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويشارك في احتفالية اليوم العالمي للهوسبيس لاعبي التجديف بنادى جامعة القاهرة للتجديف، وبالتعاون مع الاتحاد المصرى للتجديف، والاتحاد المصرى للشراع، واتحاد الشرطة الرياضي.

تأكيد دور جامعة القاهرة في دعم مرضى السرطان

تأتي مشاركة جامعة القاهرة في اليوم العالمي للهوسبيس، بهدف التأكيد على دور الجامعة في دعم مرضى السرطان ممن لا تسمح قدراتهم المالية على تحمل تكاليف المرض وهم في أيامهم الأخيرة، وبهدف الحفاظ على كرامة المرضى وأسرهم، والعمل على تخفيف المعاناة الجسدية والنفسية لهم في المراحل المتأخرة ولأسرهم عن طريق تقديم كافة أنواع الرعاية الطبية والتمريضية والدعم النفسي والاجتماعي والمادي.

وتبدأ فعاليات احتفالية جامعة القاهرة باليوم العالمي للهوسيبس، بعرض مائي للاعبي التجديف والشراع، يعقبها إفطار جماعي ثم كلمة يلقيها رئيس الاتحاد المصرى للتجديف، وكلمة رئيس الاتحاد المصرى للشراع، وكلمة مدير عام هوسبيس مصر.

كما سوف يتم تكريم جامعة القاهرة والأندية المشاركة وتوزيع هدايا تذكارية على اللاعبين المشاركين.

إطلاق مبادرة التوعية بسرطان الثدي في جامعة القاهرة

تُطلق جامعة القاهرة مبادرة للتوعية بسرطان الثدي في الجامعة؛ بالتعاون مع الجمعية المصرية لدعم مرضى السرطان، وبإشراف أساتذة متخصصين، خلال الفترة من 29 أكتوبر وحتى 2 نوفمبر بعدد من كليات الجامعة ومبانيها الإدارية.

وقال رئيس جامعة القاهرة إن المبادرة التي تطلقها الجامعة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للتوعية بسرطان الثدي، وتستهدف الوصول لأكبر عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات والعاملات وإجراء الكشف الطبي عليهن وتوعيتهن بسرطان الثدي والقيام بتدريبهن على الكشف الذاتي، للحد من انتشاره داخل المجتمع الجامعي.

وأكد رئيس جامعة القاهرة حرص الجامعة على تقديم كافة إمكاناتها البشرية والمادية وإطلاق القوافل والحملات والمبادرات التي تخدم المجتمع في مختلف القطاعات في إطار دورها ومسؤولياتها المجتمعية ومساندة الدولة ودعم جهودها التنموية الشاملة والمستدامة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الدولة المصرية تضع النهوض بصحة المرأة المصرية في صميم اهتماماتها ترسيخًا لمبدأ تمكين المرأة والنهوض بها في كافة المجالات باعتبار أن صحة المرأة جزء أساسي من أمن واستقرار وصحة الأسرة المصرية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن مبادرة التوعية بسرطان الثدي تأتي استكمالًا للمبادرات التي شاركت بها الجامعة مثل مبادرة "100 مليون صحة" للكشف عن الأمراض غير السارية، والقضاء على "فيروس سي"، لزيادة الوعي لدى المواطنين حول سُبل مواجهة الأمراض المزمنة، بما يُعد ركيزة أساسية للتنمية البشرية.