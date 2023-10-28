مزايا التوقيت الشتوي بعد تطبيقه

التوقيت الشتوي..بدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتبارًا من منتصف ليل الجمعة وذلك من خلال تأخير الساعة 60 دقيقة، بعدما تم تقديمها في إبريل الماضي للعمل بالتوقيت الصيفي، حيث يشعر بعض الأشخاص بالقلق والاضطراب بعد العودة للعمل بالتوقيت الشتوي، بعدما تعودوا على التوقيت الصيفي لمدة ستة أشهر متتالية بعد توقف دام 12 عامًا.



ولكن هناك بعض مميزات التوقيت الشتوي، ترصدها "بوابة الوفد"، خلال التقرير الآتي:

توفير الطاقة الكهربائية

تقليل استخدام وسائل التدفئة

يقلل من حوادث المرور

يسهم في تخفيف الضغط على شبكات الكهرباء

الاستفادة من العمل خلال ساعات النهار

تراجع استهلاك الكهرباء بنسبة 3.5%

التوقيت الشتوي ينعكس إيجابيًا على الطاقة الانتاجية للفرد

فكرة إنشاء التوقيت الصيفي



وجاءت فكرة إنشاء التوقيت الصيفي في العالم لأول مرة أثناء الحرب العالمية الأولى، حيث أجبرت الظروف البلدان المتقاتلة على وجود وسائل جديدة للحفاظ على الطاقة، فكانت ألمانيا أول بلد أعلنت التوقيت الصيفي، وتبعتها بريطانيا بعد فترة قصيرة.

بدء العمل بالتوقيت الصيفي في مصر



وقد بدأت مصر العمل به عام 1940 م قبل الحرب العالمية الثانية حين أسس البريطانيون لأول مرة التوقيت الصيفي في مصر 1940، وتم إيقاف العمل به بعد عام 1945، ولكنه استؤنف بعد 12 عامًا، في عام 1957م، وتم إيقاف العمل به عدة مرات، وبعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير نظام التوقيت الصيفي، يتم تطبيق هذا القرار.

