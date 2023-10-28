الزمالك يكشف تفاصيل إصابة مصطفى شلبي

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك عن تفاصيل الإصابة التي تعرض بها مصطفى شلبي صانع ألعاب الفريق خلال مباراة إنبي بمسابقة الدوري.

وأوضح الدكتور محمد أسامة أن مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعي وضع قدمه في جبيرة.

وأضاف طبيب الزمالك: "الجهاز الطبي حرص على عمل أشعة للاطمئنان على اللاعب؛ والكدمة ليست بحاجة لوضع قدمه في جبيرة".

وأشار الدكتور محمد أسامة إلى أن شلبي سيخضع لفحوصات طبية مستمرة من أجل متابعة الإصابة؛ ووضع البرنامج التأهيلي والعلاجي المناسب.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع.

ويستأنف الفريق تدريباته يوم الاثنين المقبل استعدادا لمواجهة فريق زد يوم 3 نوفمبر المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

يلتقي الزمالك بنظيره زد الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز في السابعة من مساء الجمعة المقبلة، في المباراة التي يشهدها ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري المصري لهذا الموسم.