لاعبي بريطانيا وأمريكا يفوزون بمونديال الشطرنج للناشئين بشرم الشيخ

في ختام بطولة العالم للشطرنج الناشئين بشرم الشيخ ، توجت اللاعبة البريطانية "بودانا سفاندنان" بالمركز الأول بفئة تحت ثمان سنوات بنات ،كما فاز اللاعب الأمريكي "إيثان جاون" بالمركز الثاني بفئة اللعب المفتوح .

جاء ذلك في منافسات بطولة العالم للناشئين التي استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من ١٤-٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣ ، والتي نظمها الاتحاد الدولي للشطرنج مع الاتحاد المصري للشطرنج بقيادة الدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج .

وقد صرح د.أحمد محسن قاسم رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري للشطرنج ، ان مشاركة أكثر من ٥٥٠ لاعب من ٦٦ دولة بالبطولة بما فيهم دولتي بريطانيا والولايات المتحدة جاء عاكساً لثقة اللاعبين وأولياء أمورهم في الاستقرار والأمن والأمان بمصر ومدينة جنوب سيناء بعكس ما تحاول الألات الإعلامية إشاعته عن مصر وجنوب سيناء في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي

IMG-20231027-WA0169

IMG-20231027-WA0170