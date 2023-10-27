مستشار نتنياهو يُؤكد: إسرائيل بدأت الانتقام اعتبارًا من الليلة

أكد "مارك ريجيف"، مستشار رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، أن إسرائيل تُكثف الضغط على حركة "حماس" وأن عملياتها العسكرية جارية وأن غزة ستكون مختلفة للغاية، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة.

وبين ريجيف لشبكة "فوكس نيوز" أنه: "نكثف ضغوطنا على حماس..نزيد الضغط الذي نمارسه عليهم. عملياتنا العسكرية جارية".

وتابع: "سيستمرون في وضع الطرف المتلقي لضرباتنا العسكرية حتى نفكك آلتهم العسكرية وهيكلهم السياسي في غزة. حينما ينتهي هذا، ستكون غزة مختلفة للغاية".

وفي مقابلة مع شبكة "إم.إس.إن.بي.سي" يوم الجمعة، صرح مارك ريجيف بالقول إن "حركة "حماس" ستدفع ثمن جرائمها ضد الإنسانية وإن إسرائيل تبدأ الانتقام اعتبارا من الليلة".

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، مساء اليوم الجمعة، أن "القوات البرية ستوسع نشاطها البري" هذه الليلة في قطاع غزة، بالتزامن مع الضربات الجوية المكثفة التي تستهدف القطاع.

وقال هاغاري أيضا إن قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في حالة تأهب قصوى.

وتعليقًا على التقارير التي تحدثت عن تقدم في المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: "أقترح عدم التطرق إلى الشائعات.

واعتبر أن هذه الأنباء "إرهاب نفسي على مواطني دولة إسرائيل"، مضيفا أن "أي معلومات موثوقة وذات صلة سيتم تقديمها للعائلات أولا وبعد ذلك سنبلغ الجمهور بها".

وتشن الطائرات الإسرائيلية الآن هجوما ضخما وعنيفا على عموم مناطق قطاع غزة، متسببة بانقطاع شبكة الاتصالات عن القطاع.

في الوقت نفسه، أعلنت شركة الاتصالات الخليوية الفلسطينية "جوال"، انقطاع كافة خدمات الاتصالات والانترنت بشكل كامل مع قطاع غزة وانعزاله عن العالم، بعد هجمات إسرائيلية مكثفة خلال الساعة الماضية.

وزير الخارجية الأردني يُعلّق على حرب الاحتلال الإسرائيلي ضد غزة

صرح وزير الخارجية الأردني "أيمن الصفدي"، بأن إسرائيل بدأت حربًا برية على غزة، وأن النتيجة ستكون كارثة إنسانية ذات أبعاد لسنوات قادمة، حسبما أفادت وسائل إعلام أردنية، مساء اليوم الجمعة.