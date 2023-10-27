"بودنا نسمعك".. رسالة فلسطينية تفتح أبواب النيران على أصالة ومحمد عبده

أثارت الفنانة السورية أصالة والمطرب السعودي محمد عبده، حالة غضب كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد عرض حفلتهما عبر تطبيق Webook، والذي يعتبر ثاني حفلات السعودية بطريقة الأونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض، والأمر الذي تسبب في فتح أبواب النيران عليهم خاصة الأحداث العصيبة التي تمر بها غزة الآن على يد الكيان الصهيوني، وتجاهل هذه الأمور بشكل علني.

أصالة ومحمد عبده في مرمى الاتقادات بسبب أحداث غزة

أحيت أصالة حفلا أونلاين ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024 مساء الخميس 26 أكتوبر الجاري، وبدأت حفلها بأغنية "شكرًا"، وظهرت مرتدية فستان من تصميم السعودية هدى بامعروف، باللون الأخضر بالكامل ماعدا منطقة الصدر بمخمل أسود مزين باكسسوارات ذهبية، وزودت على التصميم الأصلي أكماما كاملة.

أصالة

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لها برفقه الفنان محمد عبده حيث جمعمها ديو غنائي ولقاء عفوي بينهما لالتقاط صورة مشتركة، إلا أن الحفل حصد العديد من الانتقادات من قبل رواد السوشيال ميديا واتهموها بتجاهل القضية الفلسطينية ودماء أهالي غزة التي يتم هدرها على يد الاحتلال وفتحوا عليها أبواب النيران خاصة بعد رسالة مواطنة فلسطينية اشعلت الأجواء.

أصالة

رسالة مواطنة فلسطينية تجعل الجماهير يشنون هجوم على أصالة

علقت مواطنة من أهل غزة على حفل أصالة، حيث كتبت عبر مواقع التواصل الاجتماعي :" كان بودنا نتابعو بس مش عارفين نتفرج الكهربا صارلها ٢٠ يوم قاطعة وعانت مابيشبك دايما لأنو نقاط الارسال اغلبهم انقصفت وحتي لو شفناه مش حنسمع اشي من صوت الزنانات والصواريخ"، وهذا التعليق جعل الجماهير يهاجمون أصالة شر هجوم.

أصالة

شن رواد السوشيال ميديا حملة هجوم على أصالة ومحمد عبده وجاءت التعليقات كالأتي، " ما في دم نهائي بلد عربية بتتمسح من الخريطة و انتم بتحتفلوا بموسم الرياض من يوم متعمل كل الابتلاءات بتهل علي المجتمع الاسلامي"، " استحو على حالكم بلا قلب وبلا ضمير"، " عذرا اطفالنا تحت القصف اجلنا احتفالاتنا الى ما بعد التحرير"، " وليكم نفس تضحكو وتغنو وتتصورو حسبي الله ونعم الوكيل"، " ربنا يحشرهم مع بعض باذن الله بس هما دول بتوع شو اول ما الحرب تقف هيطلعو يعملولهم اغنيه لفلسطين ويورو للعالم أنه اد ايه يا حرام احنا بندعم فلسطين وأهو غنينا ليهم".

أصالة