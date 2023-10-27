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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يعلق على خسارة الزمالك من إنبي

بوابة الوفد الإلكترونية

أكد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن فريقه سيطر بشكل كبير على مجريات الأمور في مباراة إنبي اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف المدير الفني للفريق في المؤتمر الصحفي عقب المباراة :" الزمالك استحوذ على الكرة وخسر بكرة ثابتة بالرغم من وجود 7 لاعبين من الزمالك في منطقة جزاء الفريق مقابل 4 لاعبين من المنافس، وكان هناك خطأ في التمركز وسيشرح هذا الأمر في التدريبات".

واعترف المدير الفني بخطئه بسبب عدم اللعب بمهاجم صريح، مضيفا أنه بعد التأخر بهدفين كان يجب أن يلعب بثنائي هجومي صريح لتعويض التأخر.

وأضاف أوسوريو قائلا :" المباراة السابقة لعبت بثلاثة لاعبين في الدفاع وحققنا الفوز بخماسية، واليوم اعتمدت على 4 لاعبين في الدفاع وخسرت بهدفين".

وتعرض فريق  الزمالك للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط يحتل بهم المركز الرابع في حين رفع الفريق البترولي رصيده إلى 7 نقاط يحتل بهم المركز السادس.

الجريدة الورقية