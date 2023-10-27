قبل افتتاحه.. مهام مركز الكفالة الوطني بـ15 مايو

تحدثت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن موعد افتتاح مركز الكفالة الوطني في منطقة 15 مايو، والذي يعد أول مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، وجاء ذلك خلال الاجتماع مع قيادات قطاع الرعاية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة موقف ميكنة منظومة الرعاية ومتابعة أوضاع المؤسسات الحرجة وتخصيص مباني للمراكز الوطنية للكفالة.

ابرز مركز الكفالة الوطني

وأوصت به اللجنة الوطنية للرعاية البديلة المسئولة عن وضع السياسات الخاصة بالرعاية البديلة وإقرار الخطط ومراجعة طلبات الكفالة والموقف التنفيذي به، حيث من المقرر افتتاحه في يناير المقبل، وفي هذا الصدر نرصد لكم أبرز المعلومات عن "مركز الكفالة الوطني":

ــ توفر سبل الحماية لفئة من الأطفال

ــ مركز الكفالة الوطني فكرة مهمة للغاية لرعاية الأطفال وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم

ــ الإشراف عليهم نفسياً وصحياً واجتماعياً

ــ مركز الكفالة الوطني سيكون في منطقة 15 مايو بمدينة جديدة من مدن الجيل الأول وتقع في محافظة القاهرة، وسيتم افتتاحه خلال أيام معدودة.

ـ وهو مركز استقبال وتصنيف لخدمة فئات الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية

ـ أول مركز وطني يجمع بين وزارتي الصحة والسكان والتضامن الاجتماعي

ــ مركزي يعمل في إطار تعاون وزارة الصحة والتضامن الاجتماعي لتيسير الإجراءات الخاصة بكفالة الأطفال، وحمايتهم من خطر الانتقال من جهة إلى أخرى.

ـ يسعى المركز لإعادة دمج الأطفال في أسر سواء كانت أسرهم الطبيعية إن تم الوصول إليها، أو الأسرة الممتدة أو الكافلة أو البديلة.

ـ تعمل وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسة "فيس" والجمعيات الأهلية المتخصصة على إيداع الأطفال بالحضانة الإيوائية اللائقة والمعتمدة لديها، إذا تعذّر وضع أي طفل في أسرة كافلة.

ـ ستعمل وزارة الصحة على تخصيص عيادات بها تحت إشرافها، لتقديم الخدمات الصحية للأطفال حديثي الولادة المعثور عليهم واليتامى.

ـ كما ستعمل الصحة على توفير برامج التطعيمات والفحص الدوري والمتابعة الصحية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة.