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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

القوات المسلحة تعلن نتائج التحقيقات الجارية في حادثي نويبع وطابا

القوات المسلحة
القوات المسلحة

قال العقيد أ ح/ غريب عبدالحافظ غريب، "المتحدث العسكري الرسمي للقوات المسلحة"، في بيان رسمي له، اليوم، حول التحقيقات الجارية في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة بدون طيار في طابا: "في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة فى حادثى سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات أسفرت نتائج التحقيقات بأن (2) طائرة موجهة دون طيار كانت متجهة من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال، إذْ تم إستهداف إحداهما خارج المجال الجوى المصرى بمنطقة خليج العقبة ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا".

 جار قيام القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي بتكثيف أعمال تأمين المجال الجوى المصرى على الاتجاهات الإستراتيجية للدولة كافة.

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