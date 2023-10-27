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السبت 28 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

انطلاق النسخة الثامنة من ماراثون "منارة الإسكندرية"

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت النسخة الثامنة من ماراثون الإسكندرية "منارة الإسكندرية" بمشاركة كبيرة تضمت 1000 مشارك من 22 جنسية مختلفة.

 تم تنظيم الماراثون بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، وفريق "Alex Runners"، بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية.

يتضمن الماراثون ستة سباقات مختلفة، وهي 21 كيلومترًا و10 كيلومترات و5 كيلومترات و2 كيلومترات، بالإضافة إلى سباق للأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة. يشمل الماراثون جميع الفئات العمرية من الرجال والسيدات والأطفال، مما يعزز روح المشاركة والتنافس الرياضي.

تأتي هذه الفعالية ضمن فعاليات السياحة الرياضية التي تهدف إلى تعزيز السياحة في الإسكندرية وترويجها كوجهة رياضية متميزة. حضر الحدث الدكتور شريف عمر والسيد كريم أمين من الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية، وقد شهدوا نجاح هذه الفاعلية الرياضية الرائعة.

يعتبر ماراثون الإسكندرية "منارة الإسكندرية" فرصة رائعة للمشاركين من مختلف الجنسيات لتجربة الرياضة واكتشاف جمال المدينة الساحلية. يساهم هذا الحدث الرياضي في تعزيز الروح الرياضية والتبادل الثقافي بين المشاركين من خلفيات مختلفة، ويعكس التعاون القوي بين الجهات المشاركة في تنظيم فعاليات رياضية مميزة في مصر.

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