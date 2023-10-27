"مفهومه الانتخابات فى الدستور المصري" ندوة توعوية بمركز إعلام أسيوط

نظم مركز إعلام أسيوط ندوة توعوية تحت عنوان "مفهومه الانتخابات فى الدستور المصري" وذلك بكاتدرائية العذراء مريم بمدينة أسيوط، وذلك فى إطار الحملة التى أطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برعاية الدكتور احمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى لدعوة جميع المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية 2023 وتحت شعار "صوتك مستقبلك إنزل وشارك".



وحاضر في اللقاء الدكتورنادر رامز العسال المحامي بالنقض وامين سر لجنة الازمات و الطواريء ببيت العائلة المصرية باسيوط والمستشار القانوني لجمعية الطفولة و التنمية باسيوط ونيافة القس فلوباتير راعى كاتدرائية العذراء مريم بأسيوط وبحضور لفيف من رواد الكاتدرائية



وفى بداية اللقاء أوضحت عبير جمعه مدير مركز إعلام أسيوط الدور الهام الذي يقوم به قطاع الإعلام الداخلى لدعوة المواطنين للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال مراكز الاعلام بجميع محافظات مصر

واوضح العسال أن الانتخابات تعد السبيل الرئيسى لتداول السلطة والطريق السليم لتخطيط سياسية الدولة واستراتيجيتها العليا والمسار الأفضل لممارسة الديمقراطية ومن ثم تسعى الدول الحرة إلى عقد الانتخابات في تحقيق أهدافها ومصالحها العليا؛ بغية استكمال مساريها التنموي والنهضوي اللذان يحققان آمال وطموحات الشعوب ورضاها عمن يتولى مسئولية القيادة.



وأوضخ العسال أن النظم الديمقراطية كي تنجح ينبغي أن تتسع دائرة المشاركة التي تُعبر بصدق عن آراء وتوجهات الشعوب نحو من يتحمل مسئولية إدارة البلاد



وأكد العسال أن المشاركة الانتخابية تُعد ضمانتنا الرئيسية لتحقيق ما نصبو إليه جميعًا؛ فمن أجل مصر لا بد أن نتوجه بقناعة تامة نحو صناديق الاقتراع لندلي بأصواتنا ونؤكد للعالم كله أن جمهوريتنا الجديدة سوف تُستكمل بُناها ولا مجال للمزايدات والتدخلات والشائعات المغرضة التي تستهدف إفساد المناخ الديمقراطي الذي سلكته الدولة المصرية



وفي ذات السياق أعرب نيافة القس فلوباتير على أهمية مشاركة جميع أفراد المجتمع فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كواجب وطنى وحق دستورى وأكد على أهمية التوعية المستمرة فى جميع المحافل المجتمعية لدعوة المواطنين للمشاركة السياسية بكافة الوسائل والطرق التقنية وغير التقنية بما يشعر المواطن بأهمية مشاركته ودوره الوطني الذي يترجمه بحرصه على الإدلاء بصوته فمصر محفوظة بأمر ربها من كل مكروه وماكر

وفى نهاية اللقاء قام نيافة القس فلوباتير راعى كاتدرائية العذراء مريم بتقديم باقة زهور لمركز إعلام أسيوط على شكل علم فلسطين تضامنا مع معاناة الشعب الفلسطيني والذى ندعو الله تعالى أن يؤازرهم فى محنتهم وأن يحفظهم بعنايته

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية

مركز إعلام أسيوط ينظم ندوة توعوية