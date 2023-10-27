"تعليم سوهاج" يكرم أسامة المشنب ورئيسا قسم التطوير التكنولوجي والتعليم الفني بالبلينا

شهد مركز التطوير التكنولوجى بحي الكوثر شمال شرق محافظة سوهاج، حفلا كبيرا لتكريم الفائزين في مسابقة الإبداع والتحول الرقمى 2023، وهم مديري الإدارات التعليمية على مستوي المديرية، ورؤساء أقسام التطوير التكنولوجي، ورؤساء أقسام التعليم الفني بالإدارات، وبعض من المعلمين والطلاب، وكان ذلك في حضور كوكبة كبيرة من القيادات التعليمية بالمديرية، ومسئولي مركز التطوير التكنولوجى وفريق أوفيس 365 سوهاج.



لاشك أن القيادة التعليمية الواعية والمسئولة هي القادرة علي تحقيق الأهداف، لأنها تخطط تخطيطا علميا سليما، وتسعي جاهدة للتفوق والتميز والإبداع في مختلف المسابقات العلمية والأنشطة التربوية، ولاخلاف أن قيادات مديرية التربية والتعليم بسوهاج، تولي اهتماما كبيرا بالمتميزين في العملية التعليمية في مختلف الإدارات والأقسام والمدارس.

ويأتي في مقدمة المكرمين كل من :

الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، وسليمان بخيت وكيل المديرية، وماهر عبدالخالق مدير عام الشؤون التنفيذية، ومحمود عجمي مدير عام التعليم الفني، وأميل عوض مدير مركز التطوير التكنولوجي، وطارق ابوزاهر مسئول المسابقة بالمديرية.



وإدارة البلينا التعليمية تعد من أبرز الإدارات التي دائما ماتحقق كثيرا الإنجازات عن جدارة واستحقاق، كان قياداتها في مقدمة المكرمين حيث تم في هذا الحفل تكريم كلا من : أسامة المشنب، مدير عام إدارة البلينا التعليمية، وفادي مفيد، رئيس قسم التطوير التكنولوجي بالادارة، ورأفت السمان، رئيس قسم التعليم الفني بالإدارة، ومريم سامي، وماجد عمر والطالب حسام علي .

جدير بالذكر أن هذا التكريم جاء بعد فوز إدارة البلينا بالمركز الثالث على مستوي المديرية في هذه المسابقة، حيث أن الإدارة فازت بمحورين من محاور المسابقة الخمس، وهما: المحتوي الرقمي، وطور غير ، وذلك تتويجا للجهود الكبيرة التي يبذلها فريق التطوير التكنولوجي بالادارة، وهم: هالة زخاري ، وجون الفيل، والهام محمد، ونجوى مختار، مسئول المسابقة على مستوي الإدارة، كما فاز قسم التعليم الفني بالادارة بالمركز الثالث، من بين أفضل رؤساء أقسام مشاركة في هذه المسابقة على مستوي المديرية ، بالإضافة إلى بعض من المدارس التي سوف يتم تكريمها قريبا، في احتفالية يعد لها ويجهزها مركز التطوير التكنولوجي بحي الكوثر، بحضور قيادات مديرية التربية والتعليم بمحافظة سوهاج .