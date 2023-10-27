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السبت 28 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تدريبات المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي "ملاكمة" تواصل فعالياتها بجنوب سيناء

المشروع القومي للموهبة
المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي

استمر تدريبات المشروع القومي للموهبه و البطل الاوليمبي ملاكمه ( ناشئين و واعدين و ابطال واعدين )   بالاستاد الرياضي تدريباته الاسبوعيه تنفيذا لتوجيهات القياده السياسيه بالاهتمام بالناشئين و دعمهم في كل المجالات .

ويتابع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل متواصل، مراحل تنفيذ المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، الذي يعد أحد المشروعات القومية والواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، فضلا عن كونه أحد الأهداف الإستراتيجية للوزارة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية، والذي يأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن، ودوره في الكشف عن الموهوبين ورعايتهم وإعدادهم بالشكل الأمثل، كونهم أبطال المستقبل الذين سيمثلون مصر في مختلف المحافل الدولية.

جدير بالذكر ان رساله المشروع هي رسالة تربوية قومية فنية رياضية، ونخصص لها ميزانية كبيرة بجانب العمل علي تنمية موارد المشروع، مشيراً إلي دور اللجنة العلمية واللجنة الفنية للمشروع، والمتابعة والتقييم الدوري للنتائج المحققة للوصول إلي الأهداف المرجوة.

 تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء  وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزاره و متابعة احمد مسعد وكيل المديريه .

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الجريدة الورقية