مشاهدة مباراة الهلال والأهلي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم

مشاهدة مباراة الهلال والاهلي بث مباشر في الدوري السعودي اليوم، مواجهة الهلال والأهلي التي ستُبث على يلا لايف تعتبر واحدة من أبرز مباريات الأسبوع الحادي عشر في دوري المحترفين السعودي، ستُقام هذه المباراة على ستاد الملك فهد الدولي مساء الجمعة، يأتي هذا اللقاء بين الفريقين الكبيرين بعد بداية موسم واعدة في الدوري لهذا الموسم، إذْ يتصدر الهلال جدول الترتيب حاليًا برصيد 26 نقطة، بينما يحتل الأهلي المركز الرابع بفارق 4 نقاط.

يعكس أداء الهلال الممتاز هذا الموسم بداية قوية وأداءً مميزًا، إذْ تقدم ب3 نقاط على التعاون، الفريق الذي يحتل المركز الثاني، بعد إتمام 10 مباريات، من الجدير بالذكر أن الهلال حصل على المركز الثالث في الموسم الماضي.

أما الأهلي، فقد أثبت جدارته وثباته في هذا الموسم، إذْ لم يتعرض لأي هزيمة حتى الآن، وحقق 8 انتصارات وتعادل واحد في 10 مباريات، مما جعله يتصدر الجدول أيضًا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والاهلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال السعودي والاهلي | من هنــــا

بالنسبة للفريق الزائر، الهلال، عاد بفوز صعب على الخليج 1-0 بعد فترة التوقف الدولية، وبهذا الفوز حافظ على سجله خاليًا من الهزائم هذا الموسم، إذْ حقق 8 انتصارات وتعادلين في 10 مباريات، وقام الفريق بأداء مميز في دوري أبطال آسيا أيضًا، إذْ فاز بنتيجة ساحقة 6-0 على فريق مومباي سيتي في منتصف الأسبوع.

من جانبهم، يعلم الهلاليون أن هذه المباراة لن تكون سهلة، ولكنهم سيعتمدون على ثقتهم بقدرتهم على التفوق، خصوصًا بعد الفوز السابق على الأهلي بنتيجة 4-2. بالنسبة للأهلي، فقد دخلوا هذه المباراة بعد فوز مهم 1-0 على الاتحاد وانتصار آخر بنتيجة 3-1 على الوحدة في الأسبوع الماضي.

هذه المواجهة تعد واحدة من أكثر المباريات إثارة في الموسم الحالي، وتتوقع أن تكون مكملة للتنافس الشديد في الدوري السعودي. ورغم الغيابات المحتملة لبعض اللاعبين المهمين في كل من الفريقين، إلا أن الحماس والرغبة في الفوز ستكون عوامل محفزة لهم.

ما القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟؟

يمكن متابعة مباراة الهلال والأهلي بصورة مجانية، فقط داخل المملكة العربية السعودية.

وسيكون الكلاسيكو منقولًا عبر قناة SSC1 SD المجانية، بتقنية صورة عادية ومن دون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟

أما خارج السعودية، أو لمتابعة المباراة بتغطية حية وتقنية صورة HD، فيجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

عندها، يمكن متابعة مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC1 HD.+

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟؟

قناة SSC 1 HD الناقلة لمباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط من خلال القمر الصناعي عبر سات عبر التردد الآتي.

تردد قناة SSC 1 HD على عرب سات:

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

من معلق مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟؟

عبر قناة SSC1 SD، هناك خيار واحد فقط للتعليق على مجريات مباراة الهلال والأهلي، وهو المعلق فهد عريشي.

متى موعد مباراة الهلال والأهلي في الدوري السعودي 2024؟؟

تقام مباراة الهلال والأهلي يوم الجمعة 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية، الثامنة مساءً بتوقيت مصر، والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.