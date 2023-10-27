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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

إيرادات فيلم حسن المصري تقترب من 90 ألف .. أمس

فيلم حسن المصري
فيلم حسن المصري

حصد فيلم حسن المصري، بطولة الفنان أحمد حاتم وفريال يوسف، أن يحصد أمس الخميس، إيرادات بلغت 87 ألفًا و951 جنيهًا في شباك تذاكر دور العرض السينمائي.

 

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حسن المصري .. الإعلان التشويقي لفيلم أحمد حاتم الجديد

فيلم “حسن المصري” بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشي، وتم تصوير عدد من مشاهده في بيروت والقاهرة، والفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة وهو إنتاج مشترك بين شركات مصر العالمية.

 

آخر أعمال أحمد حاتم:

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

 

حسن المصري

أحداث فيلم المطاريد:

 تدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

 

حسن المصري

الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكدًا أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، وما زالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.

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