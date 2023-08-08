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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

حسن المصري .. الإعلان التشويقي لفيلم أحمد حاتم الجديد

أحمد حاتم
أحمد حاتم

كشفت الشركة المنتجة لفيلم حسن المصري للفنان أحمد حاتم، الإعلان التشويقي للعمل المقرر طرحه شهر أكتوبر المقبل بجميع دور العرض السينمائية. 

قرر صناع “حسن المصري” بطولة أحمد حاتم، طرح الفيلم شهر أكتوبر المقبل في جميع دور العرض السينمائي، وذلك بالتزامن مع نشر البوستر التشويقي الأول للعمل، المقرر طرحة خلال الفترة المقبلة .

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موعد طرح فيلم "حسن المصري" في السينمات

 فيلم “حسن المصري” بطولة أحمد حاتم، فريال يوسف، اللبنانية دي دياموند بو عبود، ومراد مكرم وإخراج اللبناني سمير الحبشي، وتم تصوير عدد من مشاهده في بيروت والقاهرة، والفيلم تدور أحداثه في اطار من التشويق والاثارة وهو انتاج مشترك بين شركات مصر العالمية.

بوستر فيلم حسن المصري

شاهد الإعلان التشويقي لفيلم حسن المصري من هنا 

 

يذكر أن آخر أعمال أحمد حاتم فيلم "المطاريد" الذى طرح في السينمات خلال شهر يناير الماضى، وهو إخراج ياسر سامي، تأليف صلاح الجهيني وعزت أمين، ويشارك حاتم في بطولته إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود السويسي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

أحداث فيلم المطاريد:

تدور أحداث "المطاريد" في إطار كوميدي حول صلاح (أحمد حاتم) الذي يعود من أمريكا بعد وفاة والده ليبيع أملاكه في الأرياف، بما فيها نادي كرة القدم، ويشارك في بطولة الفيلم أيضًا إياد نصّار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى.

الفيلم بدأت حملته الدعائية بشكل مختلف على كل وسائل التواصل الاجتماعي، إذ ظهر الفنان محمد محمود وهو يتحدى الفنان محمود البزاوي مؤكدًا أن فريق المطاريد قادر على هزيمة أحد الفرق الرياضية الكبرى، ليتدخل بعدها الفنان أحمد حاتم ويظهر وهو يوقع عقد مع أحد المدربين العالميين، وما زالت الأحداث والمفاجآت تتوالى في الحملة الدعائية.

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