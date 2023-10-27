وزير الرياضة: مشروع "النسور" إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فعاليات اللقاء الختامي للمشروع القومي لمراكز تدريب اللياقة البدنية تحت شعار "النسور"، والذي تنفذه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبية) بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، على مدار ٣ أيام بالمدينة الشبابية بالإسكندرية، بمشاركة ١٤٠٠ لاعب ولاعبة يمثلون جميع مراكز التدريب بمحافظات الجمهورية، ‏للفئة العمرية من مواليد (٢٠٠٨- ٢٠٠٩).

وخلال كلمته، أكد وزير الشباب والرياضة أن مشروع "النسور" يعد إحدى الركائز الأساسية لتنمية الشباب وتعزيز صحتهم ولياقتهم البدنية، موضحاً أن الرياضة تعد بمثابة أداة للتنمية المجتمعية، وتكوين الشخصية المتكاملة، ولها أدوار عديدة فى بناء الإنسان، مبيناً أن إطلاق الوزارة لمشروعات وبرامج التنمية الرياضية، يأتي ضمن سلسلة من البرامج التي تنفذها الوزارة على مستوى جميع المحافظات بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة، في ضوء الدور التنموي الذي تقوم به الوزارة داخل المجتمع.

أشار "صبحي" إلى أن مشروع "النسور" يهدف إلى تطوير وتعزيز اللياقة البدنية والصحة للشباب المصري، ورفع كفاءة اللياقة البدنية للمشاركين من خلال التدريب والتمارين على العروض الرياضية، وكذا تشجيع الشباب على اعتماد أسلوب حياة صحي ونشاط رياضي منتظم، فضلاً عن الاهتمام بالصحة العامة للشباب والنشء وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواطنين، والتي تحظى بدعم كبير من جانب القيادة السياسية.

لفت الدكتور أشرف صبحي إلى أن مشروع "النسور" يسعى إلى إنشاء مراكز تدريب متخصصة في اللياقة البدنية في مختلف المحافظات المصرية، وتجهيزها بالمعدات الحديثة والمرافق الرياضية المتطورة لتوفير بيئة مثالية لتدريب الشباب وتحفيزهم على ممارسة النشاط البدني والرياضة، مشيداً بجهود الفرق المشاركة في المشروع وبالنتائج التي تم تحقيقها، مؤكداً علي ضرورة العمل خلال الفترة المقبلة علي توسيع نطاق المشروع وزيادة عدد المراكز في جميع أنحاء الجمهورية.

حضر اللقاء الختامي الدكتور عمرو الحداد، مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتورة سونيا عبدالوهاب، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل الوزارة بالإسكندرية، الدكتورة غادة جمال الدين، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، الدكتور محمد حسن، معاون الوزير لتطوير القدرات الشبابية، مصطفى عز العرب، معاون الوزير لشئون التنمية الثقافية والمجتمعية، مدربون ومشرفون المشروع بالمحافظات.