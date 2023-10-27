إيرادات فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي تقترب من 300 ألف

يواصل فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي، بطولة محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد، احتلال المركز الأول في شباك تذاكر السينمات، وجمع أمس الخميس 291 ألفًا و712 جنيهًا بجميع دور العرض السينمائي.

تدور أحداث فيلم "ڤوي! ڤوي! ڤوي"، في إطار كوميدي، حول شاب ينضم لفريق كرة قدم للمكفوفين، ويفوز في خداع كل من حوله، وضم في بطولة العمل كلًّا من: محمد فراج، نيللي كريم، بيومي فؤاد، طه دسوقي، والعمل من تأليف وإخراج عمر هلال.

طرح القائمون على "فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي"، البرومو التشويقي للعمل الذي يشارك في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم وهم: نيللي كريم، محمد فراج.

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

نشر المنتج محمد حفظي، البرومو التشوقي لفيلم “ڤوي! ڤوي! ڤوي”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلقًا: "فيلم (ڤوي! ڤوي! ڤوي) مستوحى من قصة حقيقية، فريق من الممثلين النجوم يقدمون لنا قصة تنبض بالحياة".

جديد محمد فراج الفترة المقبلة

ينتظر الفنان محمد فراج عرض مسلسله الجديد بطن الحوت، أمام باسم سمرة، المقرر أن يعرض خلال الفترة المقبلة، عبر إحدى المنصات الإلكترونية الشهيرة.

محمد فراج

تفاصيل مسلسل بطن الحوت

يشارك في بطولة مسلسل بطن الحوت، كلٍ من الفنان محمد فراج، باسم سمرة، أسماء أبو اليزيد، سماح أنور، عبد العزيز مخيون، يوسف عثمان، حسام الحسيني، بسمة، تامر حبيب، زينب غريب، حسن أبو الروس، عصام عمر، أحمد فهمي، ترنيم هاني، سارو شديد وغيرهم.

ويجسد محمد فراج خلال الأحداث، شخصية صانع فخار يصاب بصدمة عصبية بعد مقتل صديقه المقرب، وتقدم سماح أنور دور والدته وتجمعه قصة حب بـ آية عبد الرازق، ملكة جمال مصر لعام 2019.

آخر أعمال محمد فراج

يذكر أن الفنان محمد فراج، شارك في الماراثون الرمضاني الماضي، خلال مسلسل “حرب”، وشاركه بطولته النجم أحمد السقا، أحمد سعيد عبدالغنى، إيناس كامل، سارة الشامى، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبوزيد، إبراهيم كمال، أحمد إمام، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبوالنجا، محمود الباز وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هانى سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم ڤوي! ڤوي! ڤوي

مسلسل "عملة نادرة":

شاركت نيللي كريم مؤخرًا في موسم دراما رمضان الماضي 2023 من خلال مسلسل "عملة نادرة"، ويعد مسلسل “عملة نادرة” أول دور صعيدي للفنانة نيللي كريم وأول عمل صعيدي يقوم بإخراجه محمد العدل، وأول عمل صعيدي يقوم بكتابته دكتور مدحت العدل.

قصة مسلسل "عملة نادرة":

المرأة لا تورث في الصعيد بسبب التقاليد الموروثة وليس الدين، فماذا لو تحدت امرأة مجتمعًا ذكوريًّا بامتياز، في نجع ما ودخلت في صراع دموي مع من هو أقوى وأشرس؟؟ لا بد من أنها عملة نادرة".