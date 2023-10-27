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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف الدورة التدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني

بوابة الوفد الإلكترونية

 استضافت أكاديمية الشرطة بمقر مركز بحوث الشرطة الدورة التدريبية، التى نظمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى مجال القانون الدولى الإنسانى، وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان، لعدد من ضباط الوزارة، خلال الفترة من (22 - 25/10/2023م).

 

وقد تضمن البرنامج التدريبى التعريف باللجنة الدولية للصليب الأحمر وأنشطتها على المستويين المحلى والدولى، وكذا دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى النزاعات المسلحة ، فضلاً عن التعريف بالقانون الدولى الإنسانى وعلاقته بالقانون الدولى لحقوق الإنسان.

 

 يأتى ذلك فى ضوء سعى وزارة الداخلية على التعاون مع كافة المنظمات الدولية المعنية، دعمًا وتعزيزًا لمسارات التعاون فى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط العاملين بها.

 

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