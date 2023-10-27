بسمة داود تعلن زواجها من إسلام جمال.. والسبب "الوصفة السحرية"

كشفت النجمة الشابة بسمة داود، عن شخصيتها في مسلسلها الجديد "الوصفة السحرية" لزواج ناجح، حيث تجسد شخصية "نهلة "زوجة النجم إسلام جمال، العمل مكون من 45 حلقة ، والذي يتواصل تصويره حاليًا ، ومن المفترض عرضه في مطلع ديسمبر المقبل، حيث تكون الأحداث حول طبيعة الحياة الزوجية وما المواجهات وكيفية علاجها.

مسلسل "الوصفة السحرية" “لزواج ناجح” يعتمد على البطولة الجماعية ويضم في قائمة أبطاله كلاً من: شيرى عادل، إسلام جمال، ميرهان حسين، عمر الشناوى، بسمة داود، لقاء سويدان، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومي سعيد وإخراج خيرى سالم.

وكان آخر أعمال بسمة داود مسلسل "حكاية جروب الدفعة" من 15 حلقة، الذى تم عرضه فى فبراير الماضى من بطولة شيرى عادل، محمد عادل، عمرو وهبة، بسمة داود، أحمد ماجد، ولاء الشريف وصفاء الطوخي، وهو سيناريو وحوار عمرو أبو زيد، نسمة سمير، محمد علوش، معالجة درامية وإشراف على الكتابة باسم شرف، دعاء عبد الوهاب ومن إخراج محمد عبد السلام وإنتاج سينرجى.

أما إسلام جمال فعرض له مؤخراً حكاية "ما تيجى نشوف" عن كتاب "55 مشكلة حب" وبطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبرى، أحمد جمال سعيد، راندا عبد السلام، واشراف على الكتابة عمرو محمود ياسين، وتأليف ورشة الكتابة سارة مصباح وولاء أمين وإخراج محمد الخبيرى، والعمل إنتاج أحمد عبد العاطى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية.