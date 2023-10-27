توزيع 2 طن من لحوم "الأضاحي والإطعام" وألف شنطة سلعًا غذائية بجنوب سيناء
في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف تفقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والسيد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م، توزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأوقاف بواقع (2) طن؛ وعدد ألف شنطة مواد غذائية بمحافظة جنوب سيناء.
وذلك بحضور فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتى الديار المصرية، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ، والشيخ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، واللواء مهندس وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة، والدكتور أيمن أبو عمر، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، والمهندس مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، والشيخ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
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