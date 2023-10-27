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الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي

بوابة الوفد الإلكترونية

 تفقد  أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و اللواء أ.ح/خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم الجمعة ٢٧ أكتوبر ٢٠٢٣م توزيع الدفعة الرابعة من لحوم الأوقاف بواقع (2) طن؛ وعدد ألف شنطة مواد غذائية بمحافظة جنوب سيناء، في إطار الدور الاجتماعي لوزارة الأوقاف وإسهامها في خدمة المجتمع، ومن خلال مشروع أضاحي وإطعام الأوقاف.

 

 

جاء ذلك  بحضور أ.د شوقي علام مفتى الديار المصرية، و اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، واللواء/ محمد شعير السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء/ محمود عيسى مفوض المحافظ، والشيخ/ إسماعيل الراوي مستشار المحافظ لشئون المساجد، واللواء مهندس/ وائل سليمان رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة, والدكتور/ أيمن أبو عمر رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة بوزارة الأوقاف، والمهندس/ مجدي أبو عيد مدير عام الإدارة المركزية للشئون الهندسية بوزارة الأوقاف، والشيخ/ السيد يوسف غيط مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، وعدد من النواب والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

 

وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي
وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان توزيع 2 طن من لحوم أضاحي
الجريدة الورقية