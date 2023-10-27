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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

بنى سويف: تشغيل محطات كفر الجزيرة واشمنت وجار متابعة تشغيل محطة أبو سليم

محطة مياه الشرب
محطة مياه الشرب

أكدت شركة مياه بني سويف أنه تم  تشغيل محطات  كفر الجزيرة  واشمنت  بمركز ناصر  وأنه سيتم زيادة  معدلات ضخ المياه في الشبكات بشكل تدريجي، كما يجرى حالياً متابعة تشغيل محطة مياه أبوسليم منوهة أنه تم  أمس بالفعل تشغيل محطات المياه بمركز الواسطى.

وأكد شركة المياه أن العمل يجرى على قدم وساق لتلافي تداعيات المشكلة  وأنه يجرى رفع تقارير فورية للجهات ذات الصلة، في إطار تنفيذ  توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف.

 

ياتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة  لأجهزة المحافظة المعنية  لمشكلة انقطاع المياه بسبب توقف بعض المحطات عن مراكز  بني سويف  الواسطى  ناصر  بسبب بقعة سولاربمجرى النيل ناتجة عن اصطدام إحدى المراكب النيلية بقاعدة خرسانية بكوبري النيل العلوي ببني سويف أثناء توجهها للصيانة بالقاهرة  ولم يكن على متنها سوى طاقم التشغيل فقط.

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الجريدة الورقية