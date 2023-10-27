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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

فوز ابنة بني سويف "بسمة رمضان" في البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال

بسمة رمضان فى البطولة
بسمة رمضان فى البطولة العربية

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مديرية الشباب بفوز ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي"ابنة بني سويف " بسمة رمضان عبد الوهاب" لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية فى لعبة رفع الأثقال ( ناشئين ، شباب ، كبار ) المقامة حاليا بمجمع الصالات باستاد القاهرة، والتي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.

 

وأثنى المحافظ على الأداء المشرف لبنت بني سويف وحصدها ميداليات ذهبية وفضية، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، مهنئا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم الكابتن: إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤل لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، مدربى البطلة بالمشروع ببني سويف الكابتن أحمد محمد عبدالعزيز، الكابتن مصطفى محمد عبدالعزيز، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين.

 

ومن جانبه أضاف الأستاذ هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة أن اللاعبة "بسمة" بطلة المشروع تعد أصغر لاعبة فى البطولة حيث سجلت رقماً افريقىاً جديداً وهو ( 78 كجم) رغم صغر سنها،حيث حصلت على 3 ميداليات ذهبية فى  الكلين/ الخطف / المجموع   في البطولة الافريقية ميزان (45) كجم ، و2 ميدالية ذهبية فى الكلين/ المجموع  وميدالية فضية فى  الخطف  في البطولة العربية تحت 17 سنة ميزان (45)كجم.

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FB_IMG_1698411643187
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الجريدة الورقية