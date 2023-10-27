عاجل
مندوب مصر بالأمم المتحدة: كلنا متضامنون مع ‎الشعب الفلسطيني لمواصلة الصمود(فيديو) السيسي: نأمل أن نشهد قريبا وقف العنف بغزة والحفاظ على حياة المدنيين اشتباكات عنيفة بقطاع غزة.. وحماس: سيرى العالم آثار الملحمة البطولية
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الصحة العالمية تدعو لوقف إطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية

غزة
غزة

 قال الدكتور ريتشارد بيبركورن ممثل منظمة الصحة العالمية في فلسطين إن عدد الوفيات في غزة بلغ حتى الآن وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية 7028 فى حين بلغ عدد الإصابات 18 ألفا و 482 شخصا.

 

txt

قبل وبعد.. صور قاسية تكشف ملامح غزة المتدمره

txt

«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل تعلن تنفيذ عملية إنزال من البحر جنوب غزة

وشدد مسؤول المنظمة الدولية - في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة بجنيف- على أن هناك حاجة ماسة إلى الوصول المستمر للوقود والغذاء والإمدادات الطبية وكذلك حاجة لممر آمن للإمدادات إلى داخل غزة ووقف إطلاق نار لأسباب إنسانية وإلغاء أمر الإخلاء وحماية المدنيين والرعاية الصحية والوصول إلى النظام الصحى ووظائفه.

وحذر بيبركورن من أن النقص الحاد في الوقود والمستلزمات الطبية يضع المرضى بغزة فى خطر حيث يوجد حوالي ألف مريض بحاجة لغسيل الكلى إضافة إلى 130 طفلا مبتسرا فى الحاضنات والفين من مرضى السرطان معرضون للخطر ولفت مسؤول الصحة العالمية إلى أن المعدات الطبية لا تعمل وبشكل متزايد.

ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية إلى أن 23 مستشفى من بين 35 لا تزال تعمل ولكن الوظائف الحيوية معرضة للخطر مشيرا إلى أن هناك 8 مستشفيات فقط ذات قدرة جراحية جنوب وادى غزة وجميعها تعمل بشكل جزئي.

وأكد بيبركورن على أن هناك حاجة إلى 94 ألف لتر من الوقود يوميًا مضيفا أن الحد الأدنى المطلوب للحفاظ على تشغيل الوظائف الحيوية فى 12 مستشفى رئيسى وأن 64 % من عيادات الرعاية الصحية الأولية لا تعمل كما أغلقت 64 % من العيادات التابعة للاونروا.

وأشار ممثل منظمة الصحة إلى أن المنظمة وثقت 75 هجمة فى غزة كما قتل 16 عاملا صحيا أثناء الخدمة وأصيب 30 آخر فى الوقت الذى تضررت 24 سيارة إسعاف و 34 مرفقا صحيا وحذر الدكتور بيبركورن من زيادة فى حالات التهاب الدهاز التنفسى الحادة المبلغ عنها فى ملاجئ اونروا وكذلك زيادة فى مخاطر الكوليرا والإسهال المائى الحاد.

وحذر مسؤول الصحة العالمية من تفاقم الوضع بسبب محدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والصرف الصحي والخدمات الصحية إضافة إلى تزايد عدد المرضى غير القادرين على الوصول إلى الخدمات بسبب انعدام الأمن وتدهور أوضاع السكان وقال بيبركورن إن منظمة الصحة العالمية وشركاؤها يضعون خططا لتوسيع نطاق الاستجابة حيث تقدر المنظمة أن هناك حاجة إلى 50 مليون دولار لدعم جهود الاستجابة الصحية فى الأشهر الثلاثة المقبلة.

 

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا.

مواد متعلقة

حماس تُعلن تصديها لتوغل بري في غزة: "تركوا ذخائرهم وانسحبوا"

صدمة طبيبين في غزة لحظة تلقيهما نبأ استشهاد أفراد من عائلتيهما (فيديو)

حرب غزة بيومها الـ21.. والاجتياح يجس نبض الشمال
الجريدة الورقية