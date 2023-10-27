أوقاف الشرقية تستمر في تنفيذ القوافل الدعوية الكبرى بأبو حماد| صور

بمشاركة كوكبة من علماء الأزهر الشريف..

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على الدور البارز لوزارة الأوقاف في النهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، مشيداً بدور مديرية أوقاف الشرقية في تنظيم الأنشطة الدعوية من مجالس علمية وفقهية وحديثية ودعوية في مختلف مساجد المحافظة لنشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وقطع الطريق أمام دعاة التشدد والغلو وجماعات التطرف والإرهاب.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى قيام المديرية بتنفيذ فعاليات القافلة الدعوية الكبرى بمساجد مدينة أبو حماد والتي اقيمت تحت رعاية الدكتور "محمد مختار جمعة" وزير الأوقاف والدكتور "ممدوح غراب "محافظ الشرقية، وبمشاركة نخبة متميزة من علماء الأزهر والأوقاف حيث ضمت القافلة بين أعضاءها فضيلة الدكتور شعبان كفافي عميد كلية اللغة العربية بالزقازيق سابقا وعميد المركز الثقافي الإسلامي بفاقوس، والدكتور محمد شحاتة إبراهيم أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالزقازيق سابقا، والدكتور محمود رشاد عبد النبي استاذ الثقافة الإسلامية المساعد بكلية الدعوة، والدكتور ساري زين الدين استاذ ورئيس قسم الدعوة والثقافة الإسلامية بكلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، والدكتور ناصر عبد الأعلى عطية مدير الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد وكيل مديرية الأوقاف، أن فعاليات القافلة الدعوية والتي كان موضوعها حول سيناء المباركة المكان والمكانة انطلقت عقب أداء شعائر صلاة الجمعة وتبعها تنفيذ عدد من الأنشطة الدعوية بمسجد النصر بمدينة ابو حماد كمقرأة الجمهور ومقرأة الأئمة، وكذلك المشاركة في النشاط الصيفي للطفل وتكريم المتميزين منهم في حفظ القرآن الكريم والآداب لافتاً إلى انطلاق القافلة الدعوية يأتي في إطار اهتمام كل من الأزهر الشريف وزارة الأوقاف بنشر المنهج الوسطي الذي يتبناه كل من الأزهر الشريف و وزارة الأوقاف.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة رفع الوعى الأثري لدى طلاب المدارس بمختلف المراحل التعليمية لتعريفهم بآثار بلادهم والتي تسهم في ترسيخ الهوية الثقافية ودعم روح الانتماء لدى أبنائنا الطلاب والطالبات، وزيادة معرفتهم وارتباطهم بتراثها وتخريج جيل واعٍ قادر على المساهمة في بناء الوطن.

وفي هذا الإطار أشارت الدكتورة نرمين عوض الله، مدير إدارة التراث الحضاري بديوان عام الشرقية، إلى قيام الإدارة بالتعاون مع نخبة من مفتشى آثار الوجه البحري بتنظيم ندوات ورحلات إلى مختلف المواقع الأثرية وذلك لطلاب المدارس بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمدارس المحافظة لتعريفهم بتاريخنا القومي وعظمة أجدادنا القدماء لافتة إلى أنه تم تنظيم ندوة حول دور الجيش المصري منذ القدم والتي تأتي تزامنا مع انتصارات أكتوبر المجيدة لطلاب مدرسة السادات الثانوية بنين بالزقازيق كما تم تنظيم رحلة تثقيفية وترفيهية لمنطقة آثار تل بسطا بالزقازيق وأعرب طلاب المدرسة عن سعادتهم بهذا البرنامج.

وأضافت مديرة إدارة التراث الحضاري أن الهدف من إقامة الندوات وتنظيم الرحلات للمواقع الأثرية المختلفة هو توعية طلاب المدارس بأهمية تلك المواقع واطلاعهم على جهود الترميم والتأهيل المعماري التي تتم وكذلك توعويتهم بأهمية قطاع السياحة والعمل على تطبيق أخلاقيات السياحة.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي العاملين بها، مشيداً بالتعاون بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى ومديرية التربية والتعليم في تنظيم الندوات التوعوية والثقافية لطلبة المدارس لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.