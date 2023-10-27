خلال حملات أمنية..سقوط عصابات سرقة السيارات والدرجات النارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (بورسعيد – بنى سويف – الجيزة - المنوفية – الغربية) من تحقيق النتائج الإيجابية التالية :-



ضبط (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" - مقيمين بدائرة قسم شرطة العرب ببورسعيد) ، لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى إرتكاب جرائم سرقات السيارات بنطاق محافظة بورسعيد ، وضُبط بحوزتهم (2 فرد محلى وطلقات من ذات العيار) وإعترفوا بإرتكابهم وقائع سرقة 3 سيارات بدوائر أقسام شرطة (الزهور – الضواحى – أول_الجنوب) بمديرية أمن بورسعيد، تم ضبط السيارات المستولى عليها.



ضبط (3 عاطلين "أحدهم عميل سىء النية" - مقيمين بدائرة مركز شرطة بنى سويف) لقيامهم بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقة الدراجات النارية عن طريق قطع الوصلات الكهربائية والتخلص من اللوحات المعدنية ،كما إعترفوا بإرتكابهم (13) واقعة، وأرشدوا عن المسروقات (13) دراجة نارية.

ضبط ( عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية_بالجيزة) لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فـى مجال السرقة من داخل السيارات بأسلوب "المفتاح المصطنع" متخذاً من دائرة قسم شرطة إمبابة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى ، وبمواجهته قرر بإرتكابه عدد (5) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وأرشد عن كمية من المسروقات لدى (مالك مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم شرطة إمبابة "سىء النية") وتم ضبطه.

ضبط (عاطلَين - مقيمين بدائرة مركز شرطة أشمون_بالمنوفية) وبحوزتهما (تروسيكل "بدون لوحات معدنية") والمستخدم فى إرتكاب واقعة سرقة (سائق) حال سيره بسيارة "نقل" مُحملة بقطع غيار حفار ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة والتصرف فـى المسروقات بالبيع لدى عميلهما "سىء النية " (مالك مخزن خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة المركز) نظير مبلغ مالى وأمكن ضبطه والمسروقات .



ضبط ( عاطلان ، مقيمان بدائرة مركز شرطة زفتى بالغربية) لقيامهما بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص فـى مجال سرقات الدراجات الهوائية بأسلوب "المغافلة" ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما عدد (5) وقائع سرقة دراجات هوائية، وأرشدوا عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.