بعد تطبيق التوقيت الشتوي.. اعرف مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة، تطبيق التوقيت الشتوي، كلمات يبحث بها المصريون عبر محرك البحث "جوجل"، للتعرف على مواعيد الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي، الذي بدأ أمس الخميس بتأخير الساعة 60 دقيقة لتكون الحادية عشرة مساءً، بدلًا من الثانية عشرة صباحًا.

تنشر "الوفد" في هذا التقرير، مواقيت الصلاة بمختلف محافظات الجمهورية بعد تطبيق التوقيت الشتوي.

مواقيت الصلاة في القاهرة:

الفجر: ٤:٣٧ صباحًا.

الشروق: ٦:٠٥ صباحًا.

الظهر: ١١:٣٩ صباحًا.

العصر: ٢:٤٨ مساءً.

المغرب: ٥:١٣ مساءً.

العشاء: ٦:٣١ مساءً.

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

الفجر:- ٤:٤٣ صباحًا.

الشروق:- ٦:١١ صباحًا.

الظهر:- ١١:٤٤ صباحًا.

العصر:- ٢:٥٢ مساءً.

المغرب:- ٥:١٦ مساءً.

العشاء:- ٦:٣٦ مساءً.

مواقيت الصلاة في بورسعيد:

الفجر:- ٤:٣٣ صباحًا.

الشروق:- ٦:٠٢ صباحًا.

الظهر:- ١١:٣٥ صباحًا.

العصر:- ٢:٤٣ مساءً.

المغرب:- ٥:٠٧ مساءً.

العشاء:- ٦:٢٦ مساءً.

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ:

الفجر:- ٤:٢٤ صباحًا.

الشروق:- ٥:٥٠ صباحًا.

الظهر:- ١١:٢٦ صباحًا.

العصر:- ٢:٣٨ مساءً.

المغرب:- ٥:٠٢ مساءً.

العشاء:- ٦:١٩ مساءً.

مواقيت الصلاة في بني سويف:

الفجر:- ٤:٣٨ صباحًا.

الشروق:- ٦:٠٤ صباحًا.

الظهر:- ١١:٣٩ صباحًا.

العصر:- ٢:٥٠ مساءً.

المغرب:- ٥:١٤ مساءً.

العشاء:- ٦:٣٢ مساءً.

مواقيت الصلاة في سوهاج:

الفجر:- ٤:٣٤ صباحًا.

الشروق:- ٥:٥٩ صباحًا.

الظهر:- ١١:٣٧ صباحًا.

العصر:- ٢:٥٠ مساءً.

المغرب:- ٥:١٥ مساءً.

العشاء:- ٦:٣٠ مساءً.

مواقيت الصلاة في الأقصر:

الفجر:- ٤:٣٠ صباحًا.

الشروق:- ٥:٥٤ صباحًا.

الظهر:- ١١:٣٣ صباحًا.

العصر:- ٢:٤٧ مساءً.

المغرب:- ٥:١٢ مساءً.

العشاء:- ٦:٢٧ مساءً.

مواقيت الصلاة في أسوان:

الفجر:- ٤:٢٩ صباحًا.

الشروق:- ٥:٥٢ صباحًا.

الظهر:- ١١:٣٢ صباحًا.

العصر:- ٢:٤٧ مساءً.

المغرب:- ٥:١٣ مساءً.

العشاء:- ٦:٢٧ مساءً.