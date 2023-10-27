صحة الدقهلية: استلام 5 ثلاجات حفظ لبنوك الدم بقيمة 750 ألف جنيه

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن استلام 5 ثلاجات حفظ لبنوك الدم، بتكلفة بلغت 750 ألف جنيه.

وأضاف وكيل الوزارة، أنه جرى توزيع الثلاجات بإشراف الدكتورة فاتن فتحي، مدير إدارة بنوك الدم بالدقهلية، شملت ثلاجة سعة 1500 لتر لبنك دم ميت غمر، و700 لتر لبنك دم بلقاس، إلى جانب 3 ثلاجات سعة 150 لتر لبنوك دم دماص والسنبلاوين والمنزلة.

وأعرب مكين عن عمق تقديره وشكره للادارة العامة لبنوك الدم بالوزارة لدعمهم المستمر لرفع كفاءة بنوك الدم بالدقهلية.

وأكد مكين أن وزارة الصحة تسعى جاهدة لتلبية طلبات المواطنين وتيسير الخدمات الصحية وسرعة إنجازها.