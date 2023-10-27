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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حالة الطقس| تحذيرات عاجلة من الأرصاد حتى الأربعاء المقبل

الطقس
الطقس

 تشهد البلاد خلال هذه الفترة حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، على الرغم من أننا في فصل الخريف، الذي يتسم بالتقلبات الحادة والسريعة على أنحاء البلاد كافة.

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انخفاض للرؤية الأفقية: 

 حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض للرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية بداية من ساعات الليل وحتى الصباح الباكر على القاهرة والوجة البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء نتيجة للشبورة المائية الكثيفة التي تصل لحد الضباب على بعض الطرق لذا يجب توخي الحذر والحيطة لقائدي المركبات.

 

فرص سقوط للأمطار: 

 أضافت الهيئة، أن الفرصة قائمة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من مدينتى حلايب وشلاتين تكون رعدية أحيانًا تمتد خفيفة إلى مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


الطقس السائد مائل للحرارة: 

 ذكرت، الطقس السائد مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد حتى الأربعاء المقبل.


سقوط أمطار متفاوتة الشدة: 

 تابعت، هناك سقوط للأمطار متفاوتة الشدة قد تصل إلى رعدية على مناطق من جنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء، اعتبارًا من غدٍ السبت حتى الأربعاء المقبل.

جاءت درجات الحرارة كالآتي: 

 القاهرة الكبرى والوجه البحرى ٣٢ درجة مئوية 
السواحل الشمالية ٢٩ درجة مئوية 
جنوب سيناء ٣٥ درجة مئوية 
شمال الصعيد ٣٤ درجة مئوية 
جنوب الصعيد ٣٩ درجة مئوية

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