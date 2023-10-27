عاجل
القاهرة الإخبارية: 120 دولة بالأمم المتحدة تصوت لصالح قرار وقف فورى للحرب في غزة
الجمعة 27 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجد

بوابة الوفد الإلكترونية

انطلقت اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:
1- مديرية أوقاف المنيا (منشية الزعفرانة – أبو قرقاص)
2- مديرية أوقاف القليوبية (شبرا الخيمة)
3- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)
4- مديرية أوقاف المنوفية ( كفر شبرا زنجي - الباجور)
5- مديرية أوقاف سوهاج (ساقتلة)
6- مديرية أوقاف قنـــا (أبو مناع)
7- مديرية أوقاف بني سويف (ببا)
8- مديرية أوقاف الشرقية (أبو حماد)
9- مديرية أوقاف دمياط (كفر الغاب – كفر سعد)
10- مديرية أوقاف الفيوم (سنورس)

 

الأوقاف: افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة 


وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 10 ) مساجد اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد  صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 270 ) مسجدًا منها ( 200 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و  ( 70 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ، وإجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 27/10/2023 م عدد (11292) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (165) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
1. مسجد الصديق –نويبع
2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع
3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة
مديرية أوقاف بني سويف
4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن
مديرية أوقاف البحيرة
5. مسجد النور سعد حسين -  قرية الجنبيهي -  حوش عيسى
6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص
مديرية أوقاف الفيوم
7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول
8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة  المزارعة – إطسا غرب 
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف قنا
1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا 
مديرية أوقاف الغربية
2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية

الجريدة الورقية