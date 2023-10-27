الأوقاف: انطلاق 10 قوافل دعوية وافتتاح 10 مساجد

انطلقت اليوم الجمعة 27/ 10/ 2023م عشرة قوافل دعوية، تشمل أداء خطبة الجمعة وعقد مقارئ قرآنية، والمشاركة في البرنامج التثقيفي للطفل، إلى المحافظات التالية:

1- مديرية أوقاف المنيا (منشية الزعفرانة – أبو قرقاص)

2- مديرية أوقاف القليوبية (شبرا الخيمة)

3- مديرية أوقاف السويس (عتاقة)

4- مديرية أوقاف المنوفية ( كفر شبرا زنجي - الباجور)

5- مديرية أوقاف سوهاج (ساقتلة)

6- مديرية أوقاف قنـــا (أبو مناع)

7- مديرية أوقاف بني سويف (ببا)

8- مديرية أوقاف الشرقية (أبو حماد)

9- مديرية أوقاف دمياط (كفر الغاب – كفر سعد)

10- مديرية أوقاف الفيوم (سنورس)

الأوقاف: افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة



وفي إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله ( عز وجل ) مبنى ومعنى سيتم افتتاح ( 10 ) مساجد اليوم الجمعة 27 / 10 / 2023م، منها ( 9 ) مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2023 م حتى تاريخه ( 270 ) مسجدًا منها ( 200 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و ( 70 ) مسجدًا صيانة وتطويرًا ، وإجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 27/10/2023 م عدد (11292) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (165) مليون جنيه.

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

1. مسجد الصديق –نويبع

2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع

3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة

مديرية أوقاف بني سويف

4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن

مديرية أوقاف البحيرة

5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى

6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص

مديرية أوقاف الفيوم

7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول

8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا

1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا

مديرية أوقاف الغربية

2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية