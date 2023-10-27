الشباب والرياضة تواصل تنفيذ ورش للحرف اليدوية تحت شعار "مهنتك ..حرفتك"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، تنفيذ سلسلة الورش الحرفية والتراثية، والتي يتم تنفيذها ضمن مبادرة "مهنتك.. حرفتك"، علي مستوى المحافظات.

تضمنت السلسلة ورشة عمل "المكرمات" وتدريب فتيات أندية الفتاة والتطوع على تصميم المكرميات بالخيوط وتشكيل المنتج النهائي وذلك بمركز شباب مدينة عزبة البرج، بمحافظة دمياط، في حين استمرت لليوم الثاني ورشة "الحرق على الخشب"، بمركز شباب كفر الصلاحات، بمحافظة الدقهلية.

شهدت محافظة الإسكندرية استمرار ورشة عمل المكرمية بمركز شباب برج العرب الجديد، لليوم الثالث على التوالي، إذْ تم تنفيذ جدارية ومعلقات ريش، في حين بدأت ورشة راتان بمركز شباب المطار.

أما في محافظة الغربية فقد اختتمت ورش عمل عدة، وهي: (شنط لولى - حرق الخشب - الشموع) بمراكز شباب مدينة طنطا و الدلجمون وسلامون، إذْ تم تصنيع منتجات على قدر عال من التميز والرقى بواسطة مدربات متخصصات فى المجالات المذكورة.

بدأت محافظة القاهرة ورشتها عن "الديكوباج" لتدريب فتيات أندية الفتاة والتطوع، بمركز شباب أحمد عصمت، على فن الديكوباج والتعرف على الخامات المستخدمة.

تأتي هذه الورش ضمن خطة دعم أندية الفتاة والمرأة وأندية التطوع بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية لتعليم الفتيات والشباب مهارات حرفية على أيدي متخصصين تمكنهم من اكتساب خبرة مهارية تساعدهم في الإستفادة بها في حياتهم وتكون نواة لمشاريع صغيرة.