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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قمر الصيادين يُزين سماء مصر غدًا في مشهد بديع

قمر الصيادين
قمر الصيادين

 تشهد سماء مصر والعالم، غدًا السبت، اكتمال قرص القمر، ليصبح بدرًا كامل الاستدارة، فيشرق بعد غروب الشمس مباشرة، ويظل بالسماء طوال الليل، إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

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الظواهر الفلكية الأخيرة خلال أكتوبر

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شهب وخسوف واقترانات.. الظواهر الفلكية المرتقبة حتى نهاية أكتوبر

نسبة لمعان القمر 100%:


 قال الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن القمر تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويبدو كما لو كان بدرًا في الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر، وهذا لأن العين المجردة لا تستطيع تمييز النقصان البسيط في استدارة قرص القمر بسهولة.

قمر الصيادين: 

 ذكر تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، أن هذا البدر يُعرف عند القبائل الأمريكية باسم "قمر الصيادين" لأنه في هذا الوقت من العام تتساقط فيه أوراق الشجر كاشفة عن الطيور السمينة التي تكون جاهزة للصيد، كما يُعرف أيضًا باسم قمر السفر والقمر الدموي، حيث إن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

 

أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية: 

 تابع، أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عمومًا يكون في  السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال، فليس هناك علاقة بين حركة الأجرام السماوية ومصير الإنسان على الأرض، فهذا ليس من الفلك في شيء بل من التنجيم، والتنجيم من الأمور الزائفة المتعلقة بالعرافة والغيبيات مثل قراءة الكف والفنجان وضرب الودع وفتح الكوتشينة وخلافه، فلو كان التنجيم علمًا لكنا نحن الفلكيين أولى الناس بدراسته. 

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