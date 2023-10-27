تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس أعلى نفق أحمد بدوي بشبرا

شهد امتداد شارع أحمد حلمي وقوع حادث انقلاب أتوبيس تابع لإحدى شركات النقل الخاصة أعلى نفق أحمد بدوي، وتسبب الحادث في وقوع إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى شبرا العام، وحدوث كسر ماسورة مياه رئيسية، حيث أغرقت المياه محيط الواقعة، ولم يسفر الحادث عن أي وفيات.

تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بانقلاب أتوبيس تابع لشركة أعلى نفق أحمد بدوي بشارع أحمد حلمي، بمنطقة شبرا، عليى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتم سحب الأتوبيس من نهر الطريق، ونقل مصاب إلى المستشفى لإسعافه.



وتبين من الفحص أن الأتوبيس تابع لشركة خاصة (٥٠ راكبًا)، كان يستقله ٧ ركاب والسائق، وقت وقوع الحادث، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى وقوع الحادث واصطدام الأتوبيس بماسورة مياه مما تسبب في كسرها وغرق منطقة الحادث بالمياه، وتم إخطار الجهات المعنية والتعامل مع الماسورة وإصلاحها وشفط المياه.

قامت أجهزة الأمن برفع آثار الحادث لتعود حركة المرور لطبيعتها، تم تحرير محضر، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.