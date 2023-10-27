رئيس القابضة للمياه يتابع ملفات التشغيل والصيانة ومأمونية المياه لشركة قنا

اجتمع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور صلاح بيومى، نائب رئيس الشركة القابضة، مع المهندس رجب عرفة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وقيادات الشركة، لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات وخطط الإحلال والتجديد والتشغيل والصيانة لمحطات وروافع وشبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمواقع.

ووجه رئيس الشركة القابضة بضرورة الاستفادة من الخبرات الفنية وكفاءة العاملين فى ورش الشركات التابعة لإعادة تأهيل المعدات وسيارات الكسح ومراجعة جاهزية تلك المعدات حفاظًا على الأصول وتعظيم الاستفادة منها.

وأكد الدكتور صلاح بيومى، ضرورة الاهتمام بملفات مأمونية وسلامة المياه، ووضع جدول زمنى لتنفيذ خطط المأمونية بجميع محطات مياه الشرب، وأهمية المتابعة الدورية لتنفيذ الإجراءات التصحيحية لخطط سلامة ومأمونية المياه، والتداول الآمن للصرف الصحي.

واستعرض رئيس شركة مياه قنا، التطور الذى حققته الشركة فى إدارة ملفات المخطط العام، ومشروعات البنك الدولى، خطط مأمونية وسلامة المياه، جودة مياه الشرب، والصرف الصناعى، التحول الرقمى، معدلات التحصيل.

وأضاف انه تم تنفيذ عدة مشروعات ضمن برنامج التنمية المحلية بالمحافظة والتي تخص مياه الشرب حيث تم تنفيذ احلال وتجديد شبكات المياه بطول 150 كليو مترًا أقطار مختلفة بمراكز (ابوتشت -فرشوط- دشنا -ومدينة قنا) بتكلفة قدرها حوالي 100 مليون جنيه.

وأشار المهندس علاء بكري رئيس قطاع التخطيط إلى أنه تم انشاء محطة مياه حجازة بحري قدرة 120ل/ث والتي سوف تغذي قرى حجازة بمركز قوص بتكلفة قدرها 54 مليون جنيه، انشاء محطة رفع مياه لقرى خط الجبل بمركز ابوتشت لخدمة اهالي قري (الكرنك – القارة – وعزبة البوصة والمناطق المرتفعة بمركز أبوتشت بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه.

في سياق متصل، تفقد المهندس ممدوح رسلان، والوفد المرافق له، الخط الساخن لشركة مياه قنا، وتابع آليات استلام وإبلاغ الشكاوى، موجهًا العاملين بالخط الساخن بضرورة إدراك حجم وقيمة الخدمة التي يقدمها الخط الساخن للمواطن، باعتباره حلقة التواصل الأولى والأهم مع المواطنين.

كما تفقد عدد من معدات الشركة والمعدات الجديدة للتأكد من جاهزيتها للتعامل مع الطوارئ والأزمات، وهي عبارة عن 2 سيارة نافوري شفاط سعة 10 م3 لكل منهما بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون جنيه لشفط الرواسب من خطوط وومطابق الصرف الصحي ومياه الأمطار والتعامل مع الطوارئ، بالإضافة إلى 6 سيارات كسح سعة 4 م3 لكل منهما لمواجهة حدوث أي طفوحات فجائية في الصرف الصحي، وذلك بتكلفة إجمالية 7 ملايين و800 ألف جنيه.