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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقابة المحامين المصرية تنعى شهداء المحاماة بقطاع غزة

نقابة المحامين
نقابة المحامين

 تنعى نقابة المحامين المصرية، برئاسة عبدالحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، بكل معاني الأسى، وبكل مشاعر الألم، شهداء المحاماة الفلسطينيين بغزة، الذين سقطوا ضحية العدوان الصهيوني على الأرض المحتلة بفلسطين.

 وتابعت النقابة: «هكذا يقدم محاميو فلسطين فاتورة الفداء والتضحية مع أبناء الشعب الفلسطيني»

ونسأل الله تعالي أن يجعل من أرواحهم الطاهرة نبراسًا نحو طريق التحرر الكامل للأراضي العربية المحتلة.

و"إنا لله وإنا إليه راجعون".

نقيب المحامين
عبد الحليم علام
رئيس اتحاد المحامين العرب

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