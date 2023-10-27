الأوقاف: اليوم افتتاح 10 مساجد جديدة

أعلنت وزارة الأوقاف، انه سيتم افتتاح 10 مساجد اليوم الجمعة الموافق 27 / 10 / 2023م، منها 9 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و مسجد واحد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه (270) مسجدًا، منها (200) مسجد جديد، أو إحلالًا وتجديدًا، و(70) مسجدًا صيانة وتطويرًا.



أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:



مديرية أوقاف جنوب سيناء:

1. مسجد الصديق –نويبع

2. مسجد البحراوي - الميناء - نويبع

3. مسجد سرابيط الخادم – الرملة – أبو زنيمة



مديرية أوقاف بني سويف:

4. مسجد التقوى – زرابي دير الحديد - الفشن



مديرية أوقاف البحيرة:

5. مسجد النور سعد حسين - قرية الجنبيهي - حوش عيسى

6. مسجد حسن الختام – الماكينة - دسونس– أبو حمص



مديرية أوقاف الفيوم:

7. مسجد الرحمن الرحيم –الفراقصة– فانوس – طامية أول

8. مسجد الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – إطسا غرب



ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف قنا:

1. مسجد آل جبر – أبو دياب شرق – دشنا

مديرية أوقاف الغربية

2. مسجد الغوانم - بنا أبو صير - سمنود - الغربية

إقامة المسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي

تنظم وزارة الأوقاف المصرية المسابقة العالمية الثلاثين في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وفهم مقاصده السامية، للمرة الأولى، بدار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر 2023م برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.



جدير بالذكر أنه قد تم رفع جوائز المسابقة من مليونين إلى ثمانية ملايين وخمسين ألف جنيه، بزيادة قدرها 300% عن العام الماضي على النحو التالي:



الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 35 عامًا.



الجائزة الأولى: مليون جنيه.

الجائزة الثانية: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

الفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم وتجويده للناطقين بغير اللغة العربية، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 500 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 250 ألف جنيه.

تم إضافة الجائزة الرابعة: 200 ألف جنيه.

الفرع الثالث للناشئة: حفظ القرآن الكريم مع فهم معاني المفردات وتفسير سورة يوسف (عليه السلام)، بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 12 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 200 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة: 150 ألف جنيه .

الجائزة الخامسة: 100 ألف جنيه .

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم مع تجويده وتفسيره وفهم مقاصده العامة للأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بشرط ألا يزيد السن وقت الإعلان على 40 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 300 ألف جنيه.

الفرع الخامس: ذوو الهمم (حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة)، بشرط ألا يزيد السن عن 30 عامًا.

الجائزة الأولى: 400 ألف جنيه.

الجائزة الثانية: 350 ألف جنيه.

الجائزة الثالثة: 300 ألف جنيه.

الجائزة الرابعة : 250 ألف جنيه.

الجائزة الخامسة: 200 ألف جنيه.

الفرع السادس: الأسرة القرآنية حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده العامة بشرط ألا يقل عدد أفراد الأسرة المتقنة للحفظ عن ثلاثة أفراد، وبشرط ألا يكون قد سبق للأسرة الفوز بالمركز الأول في المسابقة.

الأسرة الأولى: 500 ألف جنيه.

الأسرة الثانية: 400 ألف جنيه.

الأسرة الثالثة: 300 ألف جنيه.

تم إضافة جائزة الأسرة الرابعة: 200 ألف جنيه.

بالإضافة إلى جوائز تشجيعية عدة 200 ألف جنيه.