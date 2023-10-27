أسعار الخضراوات والفواكه بأسواق قنا اليوم الجمعة

تنشر الوفد قائمة بأسعار الخضراوات والفواكه بمحافظة قنا، اليوم الجمعة، نستهلها بأسعار الخضراوات فقد سجل سعر كيلو البصل 15 جنيهًا، والطماطم اليوم ما بين 15 و10جنيهات، فى حين بلغ كيلو البطاطس 18 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو الخيار الـ10 جنيهات هو الآخر، وسجلت أسعار الكوسة الـ 10 جنيهات، فيما استقر سعر كيلو الفلفل الأخضر عند حدود الـ 10جنيهات، وبلغ سعر كيلو الملوخية الخضراء والمجففه منها ما بين 7و 10 جنيهات للكيلو، واستقر سعر الليمون 10 جنيهات.

كما استقرت البامية فى حدود الـ 20 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو الثوم فى حدود 15 جنيهًا للكيلو، وبلغ سعر الباذنجان الـ5 جنيهات للكيلو الواحد و3 كيلو ب10 جنيهات منها.

ثانيًّا: الفاكهة، فقد سجل كيلو الموز الـ 15، و بلغ سعر التين 15 جنيهًا للكيلو، وتراوح سعر كيلو البلح ما بين 30 جنيهًا للكيلو، وسجل كيلو العنب 10جنيهات للكيلو، وبلغ كيلو الجوافة 10 جنيهات للكيلو، وسجل سعر كيلو التفاح 25جنيهًا والبرتقال 10 جنيهات هو الآخر وبلغ كيلو الكمثرى 20 جنيهًا للكيلو، واستقر سعر الرمان عند حاجز 10 جنيهات للكيلو.