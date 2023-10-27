بعد أزمة محمد سلام|أول ظهور لمحمد أنور بطل مسرحية «زواج اصطناعي»

انتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة، للفنان محمد أنور لحظة وصوله إلى المملكة العربية السعودية للانضمام إلى فريق عمل مسرحية «زواج اصطناعي»، ليحل محل الفنان محمد سلام، بطل العمل، بعد اعتذاره عن عدم تقديم المسرحية، ضمن موسم الرياض، تعاطفًا مع الشعب الفلسطيني، بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة.

وصول محمد أنور إلى السعودية بعد أزمة محمد سلام:

وصل الفنان محمد أنور وبيومي فواد ومي عز الدين إلى الرياض لمقابلة تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفية بالمملكة العربية السعودية، والفنان أشرف عبدالباقي، بعد استقراره لفترة من الزمن بالسعودية لاستكمال مشروعه الخاص.

ويعد هذا العمل الثاني الذي يشارك فيه محمد أنور معًا، بعد بطولة مسلسل «البرنسيسة بيسة»، الذي عرض في رمضان 2019، وشاركهم البطولة وقتها الفنان أمير المصري.

محمد أنور

وتدور أحداث مسرحية “زواج اصطناعي”، حول زوجين يتعرضان لأزمة في ليلة زفافهما، ويضطران للجوء لخبير في العلاقات العاطفية، ثم يجرى لهما تجربة حديثة بواسطة الذكاء الاصطناعي، تجعلهما يعيدون التفكير في مشروع زواجهما بالكامل.

محمد أنور

محمد سلام حديث الملايين في الساعات الماضية وعاصفة جدل بين نجوم الوسط الفني:

أثار الفنان محمد سلام حالة من الجدل، بعدما اعتذر عن عدم المشاركة في مسرحية «زواج اصطناعي»، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، تضامنًا مع الفلسطينيين الذين يعيشون كارثة إنسانية، خصوصًا في قطاع غزة.

ونشر محمد سلام مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، قائلًا:" السلام عليكم ورحمة الله.. إن شاء الله المفروض أسافر الرياض عشان أعرض مسرحية زواج اصطناعي في موسم الرياض، والمفروض أنها مسرحية كوميدية وفيها أغاني واستعراضات، والمفروض إننا نعرض إن شاء الله يوم 30 أكتوبر".

وتابع سلام حديثه: "هنعرض في وسط الأحداث اللي بتحصل في غزة، فأنا مش متخيل إني هروح أعمل مسرحية وأهزر وأرقص وإخواتنا في فلسطين عمالين يتقتلوا ويدبحوا ومفيش حاجة بتحصلهم، أنا مش هقدر أسافر طبعًا وليه بقول الكلام ده في آخر لحظة، المفروض إني أسافر بكره إن شاء الله، لأني كنت على أمل أن الموسم يتلغي، أو يتأجل مثل مهرجانات الجونة والقاهرة، أو الموضوع يهدى في فلسطين، ونقدر نعرض، لكن مفيش حاجة بتحصل لحد دلوقتي، في ناس عمالة تموت ومفيش حاجة بتحصل، فأنا إزاي أروح أعرض وناس بتموت في فلسطين، حاسس لو أنا عملت كده هبقى كأني زي اللي بقتلهم بالظبط، هبقى خذلتهم وهبقى بغني وأرقص".

محمد سلام

وأضاف محمد سلام: "أنا بعتذر عن عدم المشاركة في موسم الرياض، واللي بيحصل في فلسطين قضية كل مسلم، وواجب على كل مسلم، فأنا مش في إيدي حاجة أقدر أقدمها، فلما نموت وربنا يسألنا عملت إيه لأخوك في فلسطين أنا هرد أقول إيه".

نجوم الوسط الفني يساندون قرار محمد سلام:

أثار قرار محمد سلام انقسامًا حادًا في الوسط الفني في مصر، بين مؤيد ومعارض، حيث حصد تعاطفًا ودعمًا كبيرًا من النجوم الداعمين لأهالي غزة، بينما انتقده آخرون بسبب ما اعتبره «مزايدة على صناع القرار في السعودية والقائمين على موسم الرياض".

وكان على رأس الداعمين لمحمد سلام كل من، حلا شيحة، طه الدسوقي، سلاف فواخرجي، كاملة أبوذكري، حسن أبوالروس، فيدرا، السيناريست عبدالرحيم كمال، وغيرهم من النجوم الكبار.

أما عن المعارضين فهم، السيناريست محمد أمين راضي، طارق الشناوي، عمرو أديب.