مشاكل خطيرة في القلب خلال موسم البرد

خلال موسم البرد، تتأثر حالة القلب سلبًا بعدد من العوامل، بدءًا من انخفاض درجة الحرارة وحتى العادات الغذائية السيئة.

وهناك علاقة بين الفصول وصحة القلب، وهو ما تدعمه الأبحاث العلمية على سبيل المثال، خلص علماء من كندا إلى أن انخفاض درجة حرارة الهواء بمقدار درجة واحدة في الشتاء يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية بنسبة 0.7٪، وأخبر الجراح إيفجيني شيرييف في محادثة مع MedicForum لماذا يمكن أن تحدث مشاكل في القلب خلال موسم البرد.

من الأشياء التي تجعل القلب أكثر عرضة للخطر خلال أشهر الشتاء هي التغيرات الوعائية في الظروف الباردة، يحتاج جسم الإنسان إلى الحفاظ على درجة الحرارة الأساسية الطبيعية، وهذا يجعل القلب ينبض بشكل أسرع لضخ الدم.

ولكن ارتفاع معدل ضربات القلب ينطوي على خطر أكبر لحدوث مشاكل، خاصة إذا كان الشخص يعاني بالفعل من بعض المشاكل المزمنة. لذلك، في فصل الشتاء، تزداد مخاطر الإصابة بجلطات الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية لدى الكثيرين.

نصيحة الطبيب: حتى لا تفرط في القلب خلال موسم البرد، تحتاج إلى تقليل فقدان الحرارة وارتداء الملابس بشكل صحيح. بادئ ذي بدء، يجب حماية الأطراف والرأس من التبريد.

تهديد آخر لصحة القلب خلال موسم البرد هو الأنفلونزا ويمكن أن تكون نتيجته التهاب عضلة القلب، لذلك من المهم جدًا منع العدوى والحصول على لقاح الأنفلونزا.

أيضًا، في الطقس البارد، يتأثر القلب سلبًا بالتغيرات في عادات الأكل: يبدأ الناس في تناول المزيد وغالبًا ما يفضلون الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية.

وتناول وجبة كبيرة يؤدي إلى زيادة كبيرة في تدفق الدم إلى المعدة إذا خرجت إلى البرد، سيحدث تضيق الأوعية المنعكس، ولن تصل الكمية المطلوبة من الدم إلى القلب، وحذر الطبيب من أنه في مثل هذه الظروف قد تحدث نوبة قلبية.