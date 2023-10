ميغان ماركل تضرب بعرض الحائط سمعة العائلة الملكية ..ما القصة؟

كشفت"ميغان ماركل عن نيتها لكتابة مذكراتها الخاصة، وذلك بالفترة التي قضتها مع زوجها الأمير هاري، في قصر بكنغهام، رفقة العائلة الملكية.

بحسب تقرير منشور على صحيفة "الصن" البريطانية، أكدت "ميغان ماركل، أنها كانت تكتب يومياتها في قصر بكنغهام بشكل دوري، قائلة إنها صدمت بعدما اطلعت على التفاصيل التي دونتها خلال وجودها بين العائلة الملكية.

كما نشرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية المهتمة بأخبار العائلة الملكية، احتمالية إصدار كتاب يضم مذكرات "ميغان"، إذْ من لمتوقع سيفجر "مفاجآت" يمكن أن تضر بسمعة العائلة المالكة.

بالرغم من عدم إعلان "ميغان" رسميًّا عن إصدار مذكراتها، فإن خبراء ملكيين يعتقدون أن حديثها حول تدويناتها اليومية، يعد تلميحًا يقترب إلى الإعلان الرسمي، لما تنوي دوقة ساسكس من فعله الفترة المقبلة، وأن تحذو نحو ما قام به زوجها في بداية العام الحالي، عندما أصدر مذكراته في كتاب يحمل عنوان "SPARE".

قال مصدر مقرب من "ميغان"، وهو الشخص نفسه المشرف على طباعة مذكرات الأمير هاري، إنه سيكون متفاجئًا إذا لم تكن "ميغان" في المرحلة النهائية من إصدار الكتاب.

فيما يعتقد الخبير الملكي "إدوارد كورام جيمس" أن هذه الخطوة تدمر "ميغان" نفسها، وستكون دعاية سيئة لعائلة ساسكس، وستكشف عن نواياهم من استغلالهم وضعهم وأزماتهم مع العائلة الملكية في التربح المادي.

أضاف جيمس، في تصريحات منشورة على صحيفة "إكسبريس" البريطانية: "أن الناس سئموا من أخبار "ميغان" و"هاري"، مؤكدًا أن إصدار "ميغان" لسيرتها الذاتية خلال السنوات المقبلة، لن يحظى بقدر نجاح مذكرات الأمير “هاري”، أوضح: "وذلك لأن المتابعين باتوا يتأكدون من تربح الثنائي من التشهير بالعائلة الملكية".

نبدة عن ميغان ماركل:

اسمها الحقيقي راشيل ميجان ماركل من مواليد 4 أغسطس 1981، وهي فنانة وممثلة من أصل أمريكي ذات شهرة واسعة وزادت تلك الشهرة بعد ارتباطها بالأمير هاري ملك بريطانيا حاليًّا.

تعد ماركل إحدى الشخصيات النسائية الناجحة التي جذبت انتباه العالم إليها بداية بعملها كعارضة أزياء وممثلة إلى أن تزوجت من الأمير هاري وأصبحت ضمن العائلة الحاكمة في بريطانيا.

تزوجت ميجان ماركل مرتين في حياتها، المرة الأولى من شخص يدعى تريفور إنجلسون، ممثل ومنتج أمريكي، تزوجته ميجان عام 2011، لكن هذا الزواج استمر عامين فقط، وبعد ذلك أعلنت انفصالها عنه، وبعد طلاقها من زوجها الأول، بدأت ميجان مواعدة الأمير هاري في عام 2016، ثم قرر الزوجان إعلان خطوبتهما، وفي عام 2017، تزوجها الأمير هاري في الكنيسة، وبعد ذلك أصبحا دوقة ودوق ساسكس، وأنجبت منه طفلين.

أبرز أعمال ميجان ماركل الفنية:

فيلم A Lot Like Love:

شاركت ميجان ماركل في مشهد واحد في هذا الفيلم الذي عرض عام 2005، إذْ ظهرت وهي تغازل شخصية أوليفر مارتن الذي جسدها في الفيلم الفنان اشتون كوتشر خلال تواجدهما على متن إحدى الرحلات، إلا أن أوليفر لم يعرها أي اهتمام بسبب علاقته بشخصية إميلي التي جسدتها أماندا بيت.

مسلسل Fringe:

شاركت ميجان في هذا المسلسل الذي بدأ عرضه في 2008 بحلقتين فقط من الموسم الأول للعمل، وجسدت دور عميلة إف بي آي، وتدور أحداث المسلسل في قالب من الدراما والجريمة والغموض.

فيلم Get Him to the Greek:

عرض الفيلم عام 2010 وينتمي إلى فئة الأعمال الكوميدية الغنائية، حول موسيقي يعاني من الإدمان وشاب يعمل في شركة تسجيلات عليه إحضار هذا الموسيقي من لندن إلى لوس انجلوس.

فيلم Remember Me:

عرض أيضًا في 2010 وشاركت فيه دوقة ساسكس الحالية إلى جانب نخبة من النجوم أبرزهم روبرت باتينسون، إيميلي دي رافين، بيرس بروسنان والكثير من النجوم.