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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة العالمية: الوضع في غزة مأساوي ونحتاج لوقف إطلاق النار وفتح المعابر

الصحة العالمية
الصحة العالمية

قال كريستيان ليندماير المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية، إن الوضع الصحي في غزة مأساوي، حيث أُغلقت 12 مستشفى وغيرها من المؤسسات الطبية، وبدأ الدواء في النفاد، ولا يوجد وفرة من الوقود لعمل المولدات الكهربائية.

المصابون في القصف

وأضاف أن المرضى لا يحصلون على الاحتياجات الأساسية من الدواء، والمصابون في القصف لا توجد مساحة كافية لعلاجهم، كما تنتشر الأمراض الأخرى، ويحتاج الرضع إلى الحضانات.

وأكد ليندماير أن منظمة الصحة العالمية تحاول مع شركائها توفير الدعم لقطاع غزة، لكنهم بحاجة إلى أكثر من 200 شاحنة من المساعدات الطبية، بالإضافة إلى ممرات آمنة داخل القطاع وفتح المعابر.

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وأوضح أن منظمة الصحة العالمية لديها الخامات والمواد جاهزة، لكنهم بحاجة إلى وصول وعبور آمن، مشيرًا إلى أنه إذا كان هناك وقف لإطلاق النار ولو لفترة وجيزة، يمكنهم إيصال المساعدات للمزيد من الناس ونقل المصابين خارج غزة.

وشدد المتحدث الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية على ضرورة مساعدة الأطباء الذين يعملون بجد منذ أكثر من أسبوعين، ويحتاجون إلى بعض الراحة.

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