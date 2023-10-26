أهل مصر.. فاعليات اليوم الأول لملتقى أطفال المحافظات الحدودية ببورسعيد



تبدأ غداً الجمعة فعاليات الأسبوع الـ27 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن مشروع أهل مصر والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزير الثقافة، وبرئاسة عمرو البسيوني، رئيس الهيئة، والمنعقد بمحافظة بورسعيد، وبحضور المخرج المسرحي أحمد السيد المشرف العام، ولاميس الشرنوبي المشرف التنفيذي للملتقى.



فاعليات اليوم تبدأ بزيارة ميدانية ثقافية إلى أحد المعالم التاريخية، حيث المتحف القومى ببورسعيد "المتحف الحربي".

انطلاق فعاليات الورش الثقافية والفنية

ثم يشهد قصر ثقافة بورسعيد فى الـ5 مساءً انطلاق فعاليات الورش الثقافية والفنية، منها ورشة تعليمية لكتابة السيناريو يقدمها الكاتب وليد كمال، وورشة تعليمية لكتابة وإلقاء الشعر يقدمها الشاعر محمود الحلواني، وورش الفنون التشكيلية منها ورشة الرسم بالموسيقى ويقدمها الفنان وائل عوض، ثم ورشة تصوير بالموبيل والفوتوشوب. ويقدمها محمد إسماعيل، أحمد فتحى.

ورش الحرف اليدوية والتراثية

أما ورش الحرف اليدوية والتراثية فتبدأ بورشة تعليم المصنوعات الجلدية وتقدمها إيمان مجدى، ثم

ورشة إعادة تدوير خامات البيئة وتقدمها نجوى عبد العزيز، ثم ورشة تعليم الأركت الخشبي، يقدمها حسنى إبراهيم، ثم ورشة تعليم الشنط بالشبك تقديم نجلاء شحاته، أما ورشة تعليم الشنط بالخرز فتقدمها مني عبد الوهاب، وورشة الخيامية من تقديم عماد عاشور.

وعن ورش الأداء، فيتم تقديم ورشة مسرح بشرى تحت عنوان "أعرف بلدك"، للمخرج محمد الدسوقى، وورشة موسيقى، ورشة مسرح العرائس والأراجوز للفنان ناصر عبد التواب والفنان هانی کمال.

واختتم فعاليات اليوم برنامج ترفیهی فنی لجمال الدین کمال.

زيارات ميدانية لأبرز المعالم التاريخية والسياحية



يتضمن المشروع تنظيم عدد من الزيارات الميدانية لأبرز المعالم التاريخية والسياحية ببورسعيد بهدف رفع الوعي لدى الطفل، الحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن من خلال التوعية بتاريخه وتراثه وثقافاته وفنونه

مشروع أهل مصر

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقامة لأبناء المحافظات الحدودية، من خلال الدمج الثقافي لـ 6 محافظات، وهي مطروح، والوادي الجديد، وأسوان، والبحر الأحمر، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، إلى جانب حي الأسمرات بالقاهرة، وذلك للتعريف بالتراث والثقافة المحلية، والحفاظ على الهوية الثقافية، وتعزيز قيمة الانتماء للوطن.