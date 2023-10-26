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الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ جنوب سيناء يشهد ختام منافسات بطولة العالم للشطرنج للناشئين

محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء

شهد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، مساء اليوم الخميس، ختام منافسات بطولة العالم للناشئين للشطرنج المقامة بشرم الشيخ في الفترة من 15 إلى 27 أكتوبر الجاري تحت رعاية الاتحادين الدولي والمصري للشطرنج.

وهنأ محافظ جنوب سيناء أكاكي اشفيلي نائب رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، والدكتور هشام الجندي رئيس الاتحاد المصري للشطرنج مدير بطولة العالم للشطرنج، بنجاح البطولة شهد الختام مع محافظ جنوب سيناء، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، واللواء رماح هاشم رئيس مدينة شرم الشيخ، ومحمد فتحى مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، ومحمد فؤاد المستشار الإعلامي للبطولة.

وأثنى محافظ جنوب سيناء علي حسن التنظيم للبطولة، معربا عن سعادته بإقامة تلك الفعاليات الدولية بمدينة شرم الشيخ في اطار الترويج السياحي للمقاصد السياحية بشرم الشيخ، والترويج للسياحة الرياضية التي تشتهر بها شرم الشيخ، لافتا لامتلاك شرم الشيخ لكل المقومات الرياضية والطقس المناسب طوال العام، وتميزها بالمقاصد السياحية والمناظر الخلابة، وهوائها النقي.

وشارك المحافظ في تقديم الكؤوس للفائزين، وتم تبادل الدروع التذكارية.

يشار الي البطولة يشارك فيها 1000 لاعب من 70 دولة علي مستوى العالم، كما ان البطولة رصدت مجموعة من الجوائز بنحو 30 جائزة لأصحاب الخمسة مراكز الأولى من كل فئة وتنوعت الجوائز ما بين ميداليات وكؤوس، بالإضافة إلى توزيع شهادات وهدايا لجميع المشاركين في البطولة...

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الجريدة الورقية