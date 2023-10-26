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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

بعد 22 عامًا على عرضه.. تفاصيل علاقة وفاء عامر ونرمين الفقي بـ"عائلة الحاج متولي"

وفاء عامرو نرمين
وفاء عامرو نرمين الفقي

استطاع فريق عمل مسلسل "عائلة الحاج متولي" أن يسيطر على قلوب المصريين وعلى الدراما المصرية إلى الآن، على الرغم من مرور ما يقرب من 22 عامًا، المسلسل من بطولة النجم الراحل نور الشريف، ماجدة زكي، سمية الخشاب، غادة عبدالرازق، مصطفي شعبان، والنجمة القديرة أنعام سلوسة، ورانيا يوسف، عايدة رياض وعدد كبير من نجوم الفن.

إذ كشفت النجمة وفاء عامر مشاركتها مع النجمة نرمين الفقي ومع النجم إدوارد في مسلسل جديد بعنوان "أولاد الحاج متولي" من المقرر عرضه ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2024.

عائلة الحاج متولي» تعود للشاشة في رمضان 2024


تفاصيل مسلسل "أولاد الحاج متولي":

مسلسل "أولاد الحاج متولي" سيعرض في 30 حلقة، وهو من بطولة نيرمين الفقي ووفاء عامر، إدوارد، سميرة صدقي، عبير منير ومحمد عبدالجواد من مصر، ومن السعودية نرمين محسن وعبدالله العامري وآخرون، بجانب ممثلين من الإمارات والعراق، ومن المقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو من تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبدالخالق.

 

قصة مسلسل "أولاد الحاج متولي":

قصة مسلسل "أولاد الحاج متولي" تتناول ما حدث لأبناء الحاج متولي الذي جسده الفنان الراحل نور الشريف، بعد مرور 20 عامًا على رحيله، ومحاولات أبنائه الحفاظ على ثروة أبيهم، ويرصد تغير العادات والتقاليد بين جيل الآباء وجيل الأبناء.

أبطال مسلسل "عائلة الحاج متولي":

عرض مسلسل "عائلة الحاج متولي" في موسم رمضان 2001، وضم باقة من ألمع نجوم التمثيل في مصر، على رأسهم نور الشريف، غادة عبدالرازق، ماجدة زكي، سمية الخشاب ورجاء الجداوي وسمية الخشاب ومونيا ورانيا يوسف ومصطفى شعبان.

 تدور أحداث "عائلة الحاج متولي" حول الحاج متولي الثري العصامي، الذي تزوج 5 مرات: الأولى زبيدة من أجل المال، والثانية أمينة من أجل نفوذ عائلتها، ونعمة الله الثرية ومديحة مأمورة الضرائب وأخرى خامسة كانت تطمع في ثروته.

حقيقة تقديم الجزء الثاني من عائلة الحاج متولي !

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