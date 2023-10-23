وزارة العمل تشارك في احتفالية تخريج 418 مُتدرباً ومُتدربة في "الفندقة"

أكد وزير العمل حسن شحاتة اليوم الإثنين على الدور الكبير الذي تَبذله الدولة بكافة مؤسساتها الوطنية والمعنية بربط تعليم وتدريب الشباب،بمتطلبات سوق العمل في الداخل والخارج، وذلك بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يوجه الحكومة بإستمرار بتنمية مهارات الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل، داعيا الشباب إلى الاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها الدولة في هذا الإتجاه ،والحرص على تغيير ثقافته نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير حسن شحاتة،والتي ألقتها نيابة عنه منال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، في إحتفالية تخرج 418 مُتدرباً، ومُتدربة، وتَجهيزهم لسوق العمل في مجال الفندقة سواءُ في الداخل أو الخارج، تنسيقاً وتعاوناً بين كليات ومعاهد السياحة، ومجموعة فنادق إنتركونتننتال بمصر وأفريقيا، بحضور د.سها بهجت مستشار د. أحمد عيسى وزير السياحة والأثار، ورؤساء وعمداء جامعات وكليات ومعاهد سياحية، والمدير الإقليمي لإدارة الموارد البشرية لمجموعة فنادق إنتركونتننتال بمصر وأفريقيا ناصر فضلي، ومحسن اش الله رئيس النقابة العامة للعاملين بالسياحة.

بدأ الوزير كلمته بتقديم بخالص الشكر والتقدير إلى مجموعة فنادق إنتركونتننتال بمصر وأفريقيا على الدعوة الكريمة، ليس فقط للمشاركة مع هذه الكوكبة المتميزة في هذا الحفل الذي سَيتّخَرج منه 418 مُتدرب،ومُتدربة، وتَجهيزهم لسوق العمل في مجال الفندقة سواءُ في الداخل أو الخارج، تنسيقاً وتعاوناً بين كليات ومعاهد السياحة، ومجموعة فنادق إنتركونتننتال، ولكن أيضاً لقِيمة وأهمية هذه التجربة الفريدة من التعاون والتنسيق بين شركاء العمل التي تستهدف تنمية مهارات الشباب، وتأهليهم لسوق العمل الداخلي والخارجي، وهي قِيمةُ وهَدفُ من أهداف الدولة المصرية، والجمهورية الجديدة التي يُرسي مبادئها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي من أهم أعمدتها تنمية العنصر البشري، والإستثمار فيه،وهذا ما يتحقق الأن من خلال هذه النوعية من التجارب القائمة أيضا على الحوار الاجتماعي بين أصحاب الأهداف المُشتركة ليتحقق ما نراه اليوم من شباب جُدد يدخلون سوق العمل وهم مُسلحون بالمَهارات والتِقنيات المَطلوبة لمهن تشهد مُتغييرات وتحديات كثيرة.

وقال الوزير: "لقد كانت سعادتي بالغة عندما علمت بأن نسبة المُتدربات بلغت 53% من إجمالي العدد الذي تم تدريبه حتى الأن ،وهو ما يؤكد مُشاركة المرأة في العمل والتنمية، وأن الحرص على دور المرأة، والمساواة بينها وبين الرجل في العمل والإنتاج ،أصبحت عَقيدة لدى الدولة المصرية، وهو ما يتطابق مع كل المعايير الدولية التي تحرص الدولة على تنفيذها في كل تشريعاتها وعلى أرض الواقع، فلقد كان الإمتثال لمعايير العمل الدولية أبرز توجيه من توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، ليس فقط بالمساواة بين الجنسين في العمل،ولكن أيضا بترسيخ مبادئ الحوار المجتمعي، وصناعة بيئة عمل لائقة يتوفر فيها الأمان الوظيفي،وكل وسائل السلامة والصحة المهنية،ويُطبق فيها القانون،وقرارات المجلس القومي للأجور،ويتحقق فيها المصالح والأهداف المتوازنة لطرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل،تماشياً مع "رؤية مصر 2030".

وأوضح الوزير للحضور :"تتشرف وزارة العمل بحضور هذه النوعية من اللقاءات، والتعاون، وتبادل الخبرات مع كافة الشركاء الإجتماعيين في الداخل والخارج، لتحقيق أهداف الدولة المصرية بِربط التعليم والتدريب المهني بإحتياجات سوق العمل، كما أننا نَتطّلع، ونَأّمل،بأن نَرى ونُشارك في هذه النوعية مع كافة المؤسسات،والتي تُؤهل شبابنا لسوق العمل ومستجداته، وتَخدم عملية التنمية داخل الجمهورية الجديدة، كما أننا ندعو الشباب المصري إلى تغيير ثقافته نحو العمل الحر، وفي القطاع الخاص، والإقبال والتقديم في كل الخدمات التي تقدمها الدولة والمؤسسات له لتأهيل نفسه على التعليم الفني ،والمهن التي يحتاجها سوق العمل".

وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل فإن الاحتفالية التي شارك فيها 23 جامعة ومعهد ،تحدث فيها أيضا: د. سها بهجت مستشار وزير السياحة والأثار أحمد عيسى،وديتر فرانك المدير العام الإقليمي لمجموعة انتركونتيننتال العالمية في مصر وشمال أفريقيا، وناصر فضلي المدير الإقليمي للموارد البشرية للمجموعة في مصر وشمال أفريقيا ،ونرمين زكريا المدير الإقليمي للتدريب والجودة، وإبراهيم العسال وكيل معهد سيناء للسياحة والفنادق،ومنسق عام اتفاقية للتدريب بين مجموعة انتركونتننتال والجامعات والمعاهد، إذ أكدوا جميعا على الدور الكبير والمتميز الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في ملف التدريب وتأهيل الشباب على سوق العمل،وخلق وظائف جديدة لهم في الداخل والخارج.