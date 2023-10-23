تضامنًا مع فلسطين .. محمد منير بإغنية جديدة قريبًا

أعلن صديق من أصدقاء الكينج،عن ستعداد النجم محمد منير لعمل فني جديد،وذلك تضامنا مع أحداث غزة،بعد الهجوم العنيف من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

إذ نشر صورة تجمعه برفقة محمد منير من الطائرة وكتب " لحظة وصول الكينج إلى القاهرة بعد أن قطع إجازته السنوية في ألمانيا للتحضير لعمل فني جديد دعماً ومشاركة للأحداث الجارية".

يذكر أن الكينج محمد منير كان من أوائل المطربين المصريين الذين غنوا لـ فلسطين، حيث قدم الفنان أغنية القدس، وكأنه لا يمتلك سوى موهبته ليحارب بها العدو، لكن الكينج لم يسلم، ومُنعت هذه الغنوة ورفضتها الرقابة لمدة 10 سنوات، في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك بسبب اتفاقية كامب ديفيد.

وأُفرِجَ عن أغنية القدس، في عهد الرئيس الراحل محمد حسني مبارك، حيث سمحت الرقابة بها وتم طرحها عام 1986، لتصبح هذه الأغنية الثورية، بمثابة وعد من العرب للفلسطينيين بأن القدس لا يمكن أن تضيع، فأعلن الكينج من خلال هذه الغنوة، تضامنه ودعمه للقضية الفلسطينية، ورفضه لكل ما تفلعه قوات الاحتلال، من قتل الأطفال والأبرياء، لاغتصاب الأراضي، والتعدي على الأماكن المقدسة.

كلمات أغنية القدس

جاءت كلمات أغنية القدس، كالرصاص في قلب العدو، والتي تؤكد بأن العرب لن ينسوا القدس مهما مرت السنوات، ففي كل صباح وفجرٍ جديد يولد حلم وأمل بأن الفلسطينيون سينتصرون، ولن يقبل العرب بالهزيمة مهما مرت السنوات، فإما النصر والعزة أو الاستشهاد من أجل الوطن، فجاءت كلمات الأغنية كالتالي: لو نسيت القدس تنساني أفراحي ينساني صباحي تنساني الشموس، وتنكرني النفوس والنجوم والقمر والمطر والشجر.

وتميز محمد منير بطابع خاص ومختلف مكنه من الحفاظ على مكانته بين جمهوره منذ أول ظهوره في السبعينيات وإلى الان، وطرح الكينج مجموعة متميزة من ألبومات منها:

علموني عنيكي الذى طرح في عام 1977

بنتولد الذى طرح في عام 1978

شبابيك الذى طرح في عام 1981 "اعلى نسبة مبيعات في مصر حتي الآن"

أتكلمي الذى طرح في عام 1983

بريء الذى طرح في عام 1986

الملك هو الملك الذى طرح في عام 1986

وسط الدايرة الذى طرح في عام 1987

شوكولاتة الذى طرح في عام 1989

يا إسكندرية الذى طرح في عام 1990

مشوار الذى طرح في عام 1991 "إعادة توزيع لأغاني من أول خمس ألبومات"

الطول واللون والحرية الذى طرح في عام 1992

أفتح قلبك الذى طرح في عام 1994

ممكن الذى طرح في عام 1995

من أول لمسة الذى طرح في عام 1996

المصير الذى طرح في عام 1997

حبيبتي الذى طرح في عام 1998

الفرحة الذى طرح في عام 1999