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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وفد من إعلام جامعة حلوان يزور الهيئة العامة للاستعلامات

جانب من حضور طلاب
جانب من حضور طلاب كلية الإعلام حلوان

 استقبلت الهيئة العامة للاستعلامات وفدًا من كلية الإعلام جامعة حلوان على مدار يومين فى زيارة للتعرف على أنشطة الهيئة والدور الإعلامى الحيوي الذى تقوم به على مختلف الأصعدة الدولية والإقليمية والمحلية.

 

 كان فى استقبالهم رئيس قطاع الخدمات المركزية الذى نقل لهم تحيات الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة، وترحيبه بهذه الزيارة مؤكدًا حرصه على تدعيم أواصر الترابط والتعاون مع كافة الجامعات المصرية وخاصة فى المجال الإعلامى والتوعية الاجتماعية والسياسية والثقافية.

 

 وقد تلقى الطلبة الزائرون محاضرات موجزة عن دور الهيئة من خلال قطاعاتها المختلفة، ثم قاموا بجولة داخل الهيئة تعرفوا خلالها على أهم وحدات الهيئة وأساليب التعامل مع الأجهزة الحديثة فى رصد ومتابعة أهم المواد الاعلامية التى تغطى مختلف القضايا الهامة داخليًا وخارجيًا وكيفية التعامل معها.

 

 وأعرب الطلبة عن سعادتهم بهذه الزيارة حيث تعرفوا خلالها على الدور الهام للهيئة باعتبارها مؤسسة اعلامية وطنية قومية لها قيمتها الإعلامية فى المجتمع.

 وفد من إعلام جامعة حلوان يزور الهيئة العامة للاستعلامات 
وفد من إعلام جامعة حلوان يزور الهيئة العامة للاستعلامات 
وفد من إعلام جامعة حلوان يزور الهيئة العامة للاستعلامات 

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