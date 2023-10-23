وكيل صحة الشرقية يتفقد الخدمات الطبية بمستشفى أبوحماد المركزي

أجرى الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الاثنين، جولة تفقدية استهدفت المرور على مستشفى أبوحماد المركزي، لمتابعة انتظام سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمرضى.

تفقد وكيل الوزارة قسم الإستقبال والطوارئ، وتم التأكد من تواجد القوي البشرية في أماكن تقديم الخدمة الطبية، وقام بمتابعة توقيع الكشف الطبى وتقديم الخدمة للمرضى والمصابين المترددين على القسم، مشيداً بأداء الفرق الطبية في فرز وتصنيف وتسجيل الحالات المترددة على الاستقبال، كما تأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بالصيدلية الموحدة للاستقبال والطوارئ، والتي تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، موجهاً بزيادة المخزون لبعض الأدوية والمستلزمات الطبية.

وناظر الدكتور هشام مسعود قسم الأشعة، وسجلات التردد على الأشعة العادية والمقطعية والسونار، موجهاً بتخصيص استراحة خارجية للمرضى على أن يتم استدعاؤهم حسب الترتيب نظراً لضيق المكان بالأشعة.

كما تفقد بنك الدم التخزيني، وتم التأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته، متفقداً وحدة التعقيم وقام بمراجعة خطوط السير الخاصة بها، موجهاً بتوفير مخزون احتياطي من الآلات والأدوات المعقمة يكفي ثلاث أيام عمل، كما تفقد معمل الأسنان، موجهاً ببعض المقترحات لتطوير ورفع كفاءة أداء العمل بالمعمل.