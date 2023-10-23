نقابة القراء تنعى عبدالرحيم دويدار شيخ المبتهلين وتعلن موعد العزاء

أعلن محمد الساعاتى، مستشار نقابة محفظى وقراء القرآن الكريم، أن النقابة برئاسة الشيخ محمد حشاد شيخ عموم المقارئ المصرية ونقيب القراء، إذ تنعى ببالغ الحزن والأسرة رحيل القارئ والمبتهل الكبير الشيخ عبدالرحيم دويدار "نقيب قراء محافظة الغربية السابق وعضو مجلس الإدارة قبل مرضه).

وقال الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء، إن النقابة ستبحث تكريم الفقيد الراحل بما يليق باسمه وتاريخه.

أضاف الساعاتى: إن أهل القرآن والإنشاد وقيادات الإذاعة والتليفزيون بجمهورية مصر العربية سيودعون غدًا الثلاثاء الشيخ عبدالرحيم دويدار (١٩٣٧-٢٠٢٣م) شيخ المبتهلين فى مصر والعالم إلى مثواه الأخير.

قال نجله أيمن (محاسب بالمملكة العربية السعودية): ستشيع الجنازة عقب صلاة ظهر غدًا الثلاثاء بمسجد الجمالة بقرية محلة مرحوم مركز طنطا بمحافظة الغربية. وستقام ليلة العزاء فى نفس اليوم بالسرادق المقام بالشونة فى مدخل القرية.

يعد الفقيد الراحل من نجوم الزمن الجميل لفن الإنشاد الشعبى والدينى والابتهالات الدينية بالداخل والخارج.

ترك الشيخ عبددويدار عدد ست أولاد أربعة ذكور واثنين من الإناث.

كان الفقيد قد فارق الحياة صباح اليوم بعد رحلة عطاء ثرية قضاها فى محراب القرآن والإنشاد الدينى والشعبى لأكثر من ستين عامًا.

رحم الله الفقيد رحمة واسعة.

اللهم آمين